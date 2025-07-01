最大2万円お得！「PayPay商品券」2025年8月分追加

PayPayでお得に買い物ができる「プレミアム付きデジタル商品券」。2025年8月開始分の参加自治体が新たに追加されました。
たくさん買うほどお得度がアップするので、対象地域にお住まいの方は、この機会をお見逃しなく！
関東・甲信越
●埼玉県
三郷市「三郷市プレミアム付デジタル商品券」
販売価格と額面：
・販売価格：1万円／口
・額面：1万2000円分（A券4000円分 + B券8000円分）／口
対象店舗：
・A（共通）券：三郷市プレミアム付デジタル商品券の対象店舗全店
・B（中小専用）券：三郷市プレミアム付デジタル商品券の対象店舗のうち指定の店舗
購入できるユーザー：埼玉県三郷市に住所を有する12歳以上のPayPayユーザー（要本人確認）
販売方法：抽選制
申込期間：2025年8月1日10時〜8月31日23時59分
当選発表：2025年9月1日夕方以降（予定）
購入期間：当選発表後〜9月30日23時59分
利用期間：購入後〜12月24日23時59分
最大申込数：5口／人（申込状況により当選口数が減る可能性あり）
●東京都
文京区「文京区共通デジタル商品券／1弾」
販売価格と額面：
・販売価格：1万円／口
・額面：1万3000円分（A券9000円分 + B券4000円分）／口
対象店舗：
・A（個店限定）券：文京区共通デジタル商品券の対象店舗のうち指定の店舗
・B（全店共通）券：文京区共通デジタル商品券の対象店舗の対象店舗全店
購入できるユーザー：東京都文京区在住の12歳以上のPayPayユーザー（要本人確認）
販売方法：抽選制
申込期間：2025年8月1日10時〜9月11日23時59分
当選発表：2025年9月12日夕方以降（予定）
購入期間：当選発表後〜2025年10月15日23時59分
利用期間：購入後〜2026年2月28日23時59分
最大申込数：2口／人（申込状況により当選口数が減る可能性あり）
羽村市「羽村市プレミアムデジタル商品券」
販売価格と額面：
・販売価格：5000円／口
・額面：6000円分（A券2500円 + B券3500円分）／口
対象店舗：
・A（全店舗共通券）券：羽村市プレミアムデジタル商品券の対象店舗全店
・B（店舗限定）券：羽村市プレミアムデジタル商品券の対象店舗のうち指定の店舗
購入できるユーザー：東京都羽村市在住の18歳以上のPayPayユーザー（要本人確認）
販売方法：抽選制
申込期間：2025年8月1日10時〜8月27日23時59分
当選発表：2025年8月28日夕方以降（予定）
購入期間：当選発表後〜9月18日23時59分
利用期間：購入後〜12月15日23時59分
最大申込数：5口／人（申込状況により当選口数が減る可能性あり）
●山梨県
韮崎市「韮崎市プレミアムデジタル商品券」
販売価格と額面：
・販売価格：5000円／口
・額面：6500円分／口
対象店舗：韮崎市プレミアムデジタル商品券取扱店舗（一部を除く）
購入できるユーザー：山梨県韮崎市在住の12歳以上のPayPayユーザー（要本人確認）
販売方法：抽選制
申込期間：2025年8月1日10時〜8月31日23時59分
当選発表：2025年9月1日夕方以降（予定）
購入期間：当選発表後〜2025年9月30日23時59分
利用期間：購入後〜2026年2月28日23時59分
最大申込数：8口／人（申込状況により当選口数が減る可能性あり）
九州
●福岡県
福岡市「福岡中央6エリア限定電子商品券」
販売価格と額面：
・販売価格：5000円／口
・額面：6000円分／口
対象店舗：福岡中央6エリア限定電子商品券取扱店舗（一部を除く）
購入できるユーザー：12歳以上のPayPayユーザー（居住地指定なし／要本人確認）
販売方法：先着順（2万口）
購入期間：2025年8月1日12時〜8月31日23時59分
利用期間：2025年8月1日12時〜12月31日23時59分
最大申込数：20口／人（申込状況により購入可能口数が減る可能性あり）
●長崎県
東彼杵郡川棚町「川棚町プレミアム商品券」
販売価格と額面：
・販売価格：4000円／口
・額面：5000円分／口
対象店舗：川棚町プレミアム商品券取扱店舗（一部を除く）
購入できるユーザー：長崎県東彼杵郡川棚町在住の12歳以上のPayPayユーザー（要本人確認）
販売方法：先着順（1万1140口）
購入期間：2025年8月1日10時〜11月30日23時59分
利用期間：2025年8月1日10時〜11月30日23時59分
最大申込数：5口／人（申込状況により購入可能口数が減る可能性あり）