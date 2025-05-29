スクウェア・エニックスは5月28日より、ニンテンドーeショップ／マイニンテンドーストア、PlayStation Storeにてダウンロード版タイトルがお買い得に購入できる「スクウェア・エニックス アルティメットセール ～MAY 2025 Part2～」を開催。セール期間は、2025年6月11日まで。

本セールでは、『FINAL FANTASY VII REBIRTH』や初のセール開催となる『オクトパストラベラー』＋『オクトパストラベラーII』バンドルをはじめとするダウンロード版などがラインアップ。以下では、セール対象タイトルをピックアップして紹介しよう。

このほかにも注目タイトルが多数ラインアップしているので、下記のリンクを確認してほしい。

＜対象タイトル一覧＞

https://www.jp.square-enix.com/topics/detail/3556/

※セールの開始/終了時刻は前後する可能性がございます。ご購入の際は販売価格がセール価格に変更されていることを確認の上でお買い求めください。

※セール価格は各ストア上にて直接ご確認ください。

セール対象タイトルピックアップ

『FINAL FANTASY XVI コンプリートエディション』

PlayStation 5

35％オフ

© SQUARE ENIX

『FINAL FANTASY VII REBIRTH』

『FINAL FANTASY VII REBIRTH Digital Deluxe Edition』

PlayStation 5

30％オフ

© SQUARE ENIX

CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA / ROBERTO FERRARI

LOGO ILLUSTRATION:© YOSHITAKA AMANO

『FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE』

PlayStation 5

64％オフ

『FINAL FANTASY VII REMAKE』

PlayStation 5

64％オフ

© SQUARE ENIX

CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA/ROBERTO FERRARI

LOGO ILLUSTRATION:© YOSHITAKA AMANO

『オクトパストラベラー』『オクトパストラベラーII』バンドル

PlayStation 5／Nintendo Switch

25％オフ

© SQUARE ENIX

『KINGDOM HEARTS Melody of Memory』

PlayStation 5／Nintendo Switch

60％オフ

© Disney. © Disney/Pixar. Developed by SQUARE ENIX

『STRANGER OF PARADISE FINAL FANTASY ORIGIN Digital Deluxe Edition』

PlayStation 5／PlayStation 4

60％オフ

© SQUARE ENIX

CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA

LOGO ILLUSTRATION:© YOSHITAKA AMANO

『DISSIDIA FINAL FANTASY NT』

『DISSIDIA FINAL FANTASY NT デジタルプレミアムエディション』

PlayStation 4

70％オフ

© KOEI TECMO GAMES/SQUARE ENIX

CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA

LOGO ILLUSTRATION:© YOSHITAKA AMANO

『FINAL FANTASY 零式HD』

PlayStation 4

70％オフ

© SQUARE ENIX

MAIN CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA

『WORLD OF FINAL FANTASY』

PlayStation 4

60％オフ

© SQUARE ENIX

CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA/YASUHISA IZUMISAWA

LOGO ILLUSTRATION:© YOSHITAKA AMANO

『聖剣伝説 VISIONS of MANA』

PlayStation 5／PlayStation 4

35％オフ

© SQUARE ENIX

『聖剣伝説 Legend of Mana』

PlayStation 4／Nintendo Switch

60％オフ

© SQUARE ENIX

『聖剣伝説3 TRIALS of MANA』

PlayStation 4／Nintendo Switch

60％オフ

© SQUARE ENIX

『聖剣伝説2 SECRET of MANA』

PlayStation 4

60％オフ

© SQUARE ENIX

『聖剣伝説コレクション』

Nintendo Switch

60％オフ

© SQUARE ENIX

『スターオーシャン6 THE DIVINE FORCE』

PlayStation 5／PlayStation 4

60％オフ

© SQUARE ENIX

Developed by tri-Ace Inc. CHARACTER DESIGN：akiman

『ヴァルキリーエリュシオン』

PlayStation 5／PlayStation 4

60％オフ

© SQUARE ENIX

『いけにえと雪のセツナ』

PlayStation 4／Nintendo Switch

70％オフ

© SQUARE ENIX

Developed by Tokyo RPG Factory

『鬼ノ哭ク邦』

PlayStation 4／Nintendo Switch

70％オフ

© SQUARE ENIX

Developed by Tokyo RPG Factory

『新すばらしきこのせかい』

PlayStation 4／Nintendo Switch

60％オフ

© SQUARE ENIX

CHARACTER DESIGN:TETSUYA NOMURA & GEN KOBAYASHI & MIKI YAMASHITA

『すばらしきこのせかい -Final Remix-』

Nintendo Switch

60％オフ

© SQUARE ENIX

CHARACTER DESIGN:TETSUYA NOMURA & GEN KOBAYASHI

『FORSPOKEN』

PlayStation 5

70％オフ

© SQUARE ENIX