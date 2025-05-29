「聖剣伝説」のシリーズ作など、名作タイトルがお買い得！
「オクトパストラベラー」2作品のバンドル版も登場！スクエニ5月の「アルティメットセール」パート2が開催中
2025年05月29日 15時10分更新
スクウェア・エニックスは5月28日より、ニンテンドーeショップ／マイニンテンドーストア、PlayStation Storeにてダウンロード版タイトルがお買い得に購入できる「スクウェア・エニックス アルティメットセール ～MAY 2025 Part2～」を開催。セール期間は、2025年6月11日まで。
本セールでは、『FINAL FANTASY VII REBIRTH』や初のセール開催となる『オクトパストラベラー』＋『オクトパストラベラーII』バンドルをはじめとするダウンロード版などがラインアップ。以下では、セール対象タイトルをピックアップして紹介しよう。
このほかにも注目タイトルが多数ラインアップしているので、下記のリンクを確認してほしい。
＜対象タイトル一覧＞
https://www.jp.square-enix.com/topics/detail/3556/
※セールの開始/終了時刻は前後する可能性がございます。ご購入の際は販売価格がセール価格に変更されていることを確認の上でお買い求めください。
※セール価格は各ストア上にて直接ご確認ください。
セール対象タイトルピックアップ
『FINAL FANTASY XVI コンプリートエディション』
PlayStation 5
35％オフ
© SQUARE ENIX
『FINAL FANTASY VII REBIRTH』
『FINAL FANTASY VII REBIRTH Digital Deluxe Edition』
PlayStation 5
30％オフ
© SQUARE ENIX
CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA / ROBERTO FERRARI
LOGO ILLUSTRATION:© YOSHITAKA AMANO
『FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE』
PlayStation 5
64％オフ
『FINAL FANTASY VII REMAKE』
PlayStation 5
64％オフ
© SQUARE ENIX
CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA/ROBERTO FERRARI
LOGO ILLUSTRATION:© YOSHITAKA AMANO
『オクトパストラベラー』『オクトパストラベラーII』バンドル
PlayStation 5／Nintendo Switch
25％オフ
© SQUARE ENIX
『KINGDOM HEARTS Melody of Memory』
PlayStation 5／Nintendo Switch
60％オフ
© Disney. © Disney/Pixar. Developed by SQUARE ENIX
『STRANGER OF PARADISE FINAL FANTASY ORIGIN Digital Deluxe Edition』
PlayStation 5／PlayStation 4
60％オフ
© SQUARE ENIX
CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA
LOGO ILLUSTRATION:© YOSHITAKA AMANO
『DISSIDIA FINAL FANTASY NT』
『DISSIDIA FINAL FANTASY NT デジタルプレミアムエディション』
PlayStation 4
70％オフ
© KOEI TECMO GAMES/SQUARE ENIX
CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA
LOGO ILLUSTRATION:© YOSHITAKA AMANO
『FINAL FANTASY 零式HD』
PlayStation 4
70％オフ
© SQUARE ENIX
MAIN CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA
『WORLD OF FINAL FANTASY』
PlayStation 4
60％オフ
© SQUARE ENIX
CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA/YASUHISA IZUMISAWA
LOGO ILLUSTRATION:© YOSHITAKA AMANO
『聖剣伝説 VISIONS of MANA』
PlayStation 5／PlayStation 4
35％オフ
© SQUARE ENIX
『聖剣伝説 Legend of Mana』
PlayStation 4／Nintendo Switch
60％オフ
© SQUARE ENIX
『聖剣伝説3 TRIALS of MANA』
PlayStation 4／Nintendo Switch
60％オフ
© SQUARE ENIX
『聖剣伝説2 SECRET of MANA』
PlayStation 4
60％オフ
© SQUARE ENIX
『聖剣伝説コレクション』
Nintendo Switch
60％オフ
© SQUARE ENIX
『スターオーシャン6 THE DIVINE FORCE』
PlayStation 5／PlayStation 4
60％オフ
© SQUARE ENIX
Developed by tri-Ace Inc. CHARACTER DESIGN：akiman
『ヴァルキリーエリュシオン』
PlayStation 5／PlayStation 4
60％オフ
© SQUARE ENIX
『いけにえと雪のセツナ』
PlayStation 4／Nintendo Switch
70％オフ
© SQUARE ENIX
Developed by Tokyo RPG Factory
『鬼ノ哭ク邦』
PlayStation 4／Nintendo Switch
70％オフ
© SQUARE ENIX
Developed by Tokyo RPG Factory
『新すばらしきこのせかい』
PlayStation 4／Nintendo Switch
60％オフ
© SQUARE ENIX
CHARACTER DESIGN:TETSUYA NOMURA & GEN KOBAYASHI & MIKI YAMASHITA
『すばらしきこのせかい -Final Remix-』
Nintendo Switch
60％オフ
© SQUARE ENIX
CHARACTER DESIGN:TETSUYA NOMURA & GEN KOBAYASHI
『FORSPOKEN』
PlayStation 5
70％オフ
© SQUARE ENIX
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