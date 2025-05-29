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「聖剣伝説」のシリーズ作など、名作タイトルがお買い得！

「オクトパストラベラー」2作品のバンドル版も登場！スクエニ5月の「アルティメットセール」パート2が開催中

2025年05月29日 15時10分更新

文● ミヤザキ／ASCII

「オクトパストラベラー」2作品のバンドル版も登場！スクエニ5月の「アルティメットセール」パート2が開催中

　スクウェア・エニックスは5月28日より、ニンテンドーeショップ／マイニンテンドーストア、PlayStation Storeにてダウンロード版タイトルがお買い得に購入できる「スクウェア・エニックス アルティメットセール ～MAY 2025 Part2～」を開催。セール期間は、2025年6月11日まで。

　本セールでは、『FINAL FANTASY VII REBIRTH』や初のセール開催となる『オクトパストラベラー』＋『オクトパストラベラーII』バンドルをはじめとするダウンロード版などがラインアップ。以下では、セール対象タイトルをピックアップして紹介しよう。

　このほかにも注目タイトルが多数ラインアップしているので、下記のリンクを確認してほしい。

＜対象タイトル一覧＞

https://www.jp.square-enix.com/topics/detail/3556/

※セールの開始/終了時刻は前後する可能性がございます。ご購入の際は販売価格がセール価格に変更されていることを確認の上でお買い求めください。
※セール価格は各ストア上にて直接ご確認ください。

セール対象タイトルピックアップ

『FINAL FANTASY XVI コンプリートエディション』

PlayStation 5
35％オフ

「オクトパストラベラー」2作品のバンドル版も登場！スクエニ5月の「アルティメットセール」パート2が開催中

© SQUARE ENIX

『FINAL FANTASY VII REBIRTH』
『FINAL FANTASY VII REBIRTH Digital Deluxe Edition』

PlayStation 5
30％オフ

「オクトパストラベラー」2作品のバンドル版も登場！スクエニ5月の「アルティメットセール」パート2が開催中

© SQUARE ENIX
CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA / ROBERTO FERRARI
LOGO ILLUSTRATION:© YOSHITAKA AMANO

『FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE』

PlayStation 5
64％オフ

「オクトパストラベラー」2作品のバンドル版も登場！スクエニ5月の「アルティメットセール」パート2が開催中

『FINAL FANTASY VII REMAKE』

PlayStation 5
64％オフ

「オクトパストラベラー」2作品のバンドル版も登場！スクエニ5月の「アルティメットセール」パート2が開催中

© SQUARE ENIX
CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA/ROBERTO FERRARI
LOGO ILLUSTRATION:© YOSHITAKA AMANO

『オクトパストラベラー』『オクトパストラベラーII』バンドル

PlayStation 5／Nintendo Switch
25％オフ

「オクトパストラベラー」2作品のバンドル版も登場！スクエニ5月の「アルティメットセール」パート2が開催中

© SQUARE ENIX

『KINGDOM HEARTS Melody of Memory』

PlayStation 5／Nintendo Switch
60％オフ

「オクトパストラベラー」2作品のバンドル版も登場！スクエニ5月の「アルティメットセール」パート2が開催中

© Disney. © Disney/Pixar. Developed by SQUARE ENIX

『STRANGER OF PARADISE FINAL FANTASY ORIGIN Digital Deluxe Edition』

PlayStation 5／PlayStation 4
60％オフ

「オクトパストラベラー」2作品のバンドル版も登場！スクエニ5月の「アルティメットセール」パート2が開催中

© SQUARE ENIX
CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA
LOGO ILLUSTRATION:© YOSHITAKA AMANO

『DISSIDIA FINAL FANTASY NT』
『DISSIDIA FINAL FANTASY NT デジタルプレミアムエディション』

PlayStation 4
70％オフ

「オクトパストラベラー」2作品のバンドル版も登場！スクエニ5月の「アルティメットセール」パート2が開催中

© KOEI TECMO GAMES/SQUARE ENIX
CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA
LOGO ILLUSTRATION:© YOSHITAKA AMANO

『FINAL FANTASY 零式HD』

PlayStation 4
70％オフ

「オクトパストラベラー」2作品のバンドル版も登場！スクエニ5月の「アルティメットセール」パート2が開催中

© SQUARE ENIX
MAIN CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA

『WORLD OF FINAL FANTASY』

PlayStation 4
60％オフ

「オクトパストラベラー」2作品のバンドル版も登場！スクエニ5月の「アルティメットセール」パート2が開催中

© SQUARE ENIX
CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA/YASUHISA IZUMISAWA
LOGO ILLUSTRATION:© YOSHITAKA AMANO

『聖剣伝説 VISIONS of MANA』

PlayStation 5／PlayStation 4
35％オフ

「オクトパストラベラー」2作品のバンドル版も登場！スクエニ5月の「アルティメットセール」パート2が開催中

© SQUARE ENIX

『聖剣伝説 Legend of Mana』

PlayStation 4／Nintendo Switch
60％オフ

「オクトパストラベラー」2作品のバンドル版も登場！スクエニ5月の「アルティメットセール」パート2が開催中

© SQUARE ENIX

『聖剣伝説3 TRIALS of MANA』

PlayStation 4／Nintendo Switch
60％オフ

「オクトパストラベラー」2作品のバンドル版も登場！スクエニ5月の「アルティメットセール」パート2が開催中

© SQUARE ENIX

『聖剣伝説2 SECRET of MANA』

PlayStation 4
60％オフ

「オクトパストラベラー」2作品のバンドル版も登場！スクエニ5月の「アルティメットセール」パート2が開催中

© SQUARE ENIX

『聖剣伝説コレクション』

Nintendo Switch
60％オフ

「オクトパストラベラー」2作品のバンドル版も登場！スクエニ5月の「アルティメットセール」パート2が開催中

© SQUARE ENIX

『スターオーシャン6 THE DIVINE FORCE』

PlayStation 5／PlayStation 4
60％オフ

「オクトパストラベラー」2作品のバンドル版も登場！スクエニ5月の「アルティメットセール」パート2が開催中

© SQUARE ENIX
Developed by tri-Ace Inc. CHARACTER DESIGN：akiman

『ヴァルキリーエリュシオン』

PlayStation 5／PlayStation 4
60％オフ

「オクトパストラベラー」2作品のバンドル版も登場！スクエニ5月の「アルティメットセール」パート2が開催中

© SQUARE ENIX

『いけにえと雪のセツナ』

PlayStation 4／Nintendo Switch
70％オフ

「オクトパストラベラー」2作品のバンドル版も登場！スクエニ5月の「アルティメットセール」パート2が開催中

© SQUARE ENIX
Developed by Tokyo RPG Factory

『鬼ノ哭ク邦』

PlayStation 4／Nintendo Switch
70％オフ

「オクトパストラベラー」2作品のバンドル版も登場！スクエニ5月の「アルティメットセール」パート2が開催中

© SQUARE ENIX
Developed by Tokyo RPG Factory

『新すばらしきこのせかい』

PlayStation 4／Nintendo Switch
60％オフ

「オクトパストラベラー」2作品のバンドル版も登場！スクエニ5月の「アルティメットセール」パート2が開催中

© SQUARE ENIX
CHARACTER DESIGN:TETSUYA NOMURA & GEN KOBAYASHI & MIKI YAMASHITA

『すばらしきこのせかい -Final Remix-』

Nintendo Switch
60％オフ

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© SQUARE ENIX
CHARACTER DESIGN:TETSUYA NOMURA & GEN KOBAYASHI

『FORSPOKEN』

PlayStation 5
70％オフ

「オクトパストラベラー」2作品のバンドル版も登場！スクエニ5月の「アルティメットセール」パート2が開催中

© SQUARE ENIX

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