ファーウェイ、海外でHUAWEI WATCH 5やFreeBuds 6発表　日本上陸に期待！

ファーウェイは15日（現地時間）、ドイツ・ベルリンで新製品発表会を開催。スマートウォッチやイヤホン、タブレットなどの新製品を発表している。

Experience the future at #HuaweiLaunch in Berlin, with interactive #HUAWEIWatch5 experiences and the unveiling of the wholly reimagined all-new #HUAWEIWatchFIT4 series with invigorating Active Rings. #FashionNextpic.twitter.com/mOGkOLyxQ4 — Huawei Mobile (@HuaweiMobile) May 15, 2025

スマートウォッチの新製品は「HUAWEI WATCH 5」と「HUAWEI WATCH FIT 4 Pro」。

従来型の腕時計に近いイメージのWATCH GTシリーズに対して、ナンバリングモデルのHUAWEI WATCH 5は、先進的なデザインと機能が特長。新たな要素としては、本体側面に「X-TAP Technology」と名付けられたセンサー入りのボタンが搭載されている点。一体的に見えるデザインやeSIM搭載によるモバイル通信機能も特徴的。

HUAWEI WATCH FIT 4 Proは、従来のHUAWEI WATCH FITシリーズがスマートウォッチとスマートバンドの中間的な存在だったの対し、高機能に振ったモデルに感じられる。本体にはサファイヤガラスやチタンケースを採用。ゴルフナビ機能やECG（心電図）機能も搭載する。

イヤホンは「HUAWEI FreeBuds 6」。インナーイヤー型なのにANCを搭載する人気シリーズの最新モデル。タブレットは「HUAWEI MatePad Pro 12.2-inch」。表面がペーパーライクなマット処理が施された12.2型有機ELを搭載。OSはHarmonyOS 4.3。