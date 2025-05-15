レノボから34型ウルトラワイド液晶！ USB Type-Cで140W電力供給可

レノボ・ジャパンは、34型ウルトラワイドモニターの新製品として「ThinkVision P34WD-40」「ThinkVision T34WD-40」を発売した。

まず、ThinkVision P34WD-40は、湾曲率3800RでIPSパネルを採用。アスペクト比は21：9で解像度はWQHD（3440×1440）。リフレッシュレートは最大120Hz。

映像端子は、HDMI 2.1、DisplayPort 1.4（入力／出力）、USB Type-Cで、USB Type-Cについては、最大140W電源供給、USB 3.2 Gen 2のデータ転送にも対応。消費電力が大きなノートPCの充電にも対応する。また、USB Type-C接続時は、本体に搭載されたType-C×2、Type-A×5（いずれもUSB 3.2 Gen 1）のハブやGbEの有線LANの各機能も利用可能で、ケーブル1本でキーボードやマウス、各種周辺機器を接続できる。

応答速度は4ms（Extreme Mode）／6ms（Normal Mode）。視野角は水平・垂直とも178度。本体サイズは約817.1×220×548.8mm、重量は約10kg。

販売価格は10万4500円。

続いて、ThinkVision T34WD-40は湾曲率1500RのVAパネルを搭載。99％ sRGB、99％ BT.709の高い色再現性で各種クリエイティブワークにも対応する製品。リフレッシュレートは最大120Hz。

映像端子は、HDMI 2.1、DisplayPort 1.4、USB Type-C。最大100W電源供給ハブ経由のUSB端子はUSB 3.2 Gen 1 Type-C×1、Type-A×3、GbEの有線LANも搭載。

応答速度は4ms（Extreme Mode）／6ms（Normal Mode）。視野角は水平・垂直とも178度。本体サイズは約806.1.1×220×545.4mm、重量は約9.2kg。販売価格は7万4800円。