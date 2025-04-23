MacBook Air（M4）登場、春のPC選びは悩むのも楽しい！
アスキームック 週刊アスキー特別編集
『週アス2025May』は4月23日(水)発売です。
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コレってどうなの?
■ 判型：A4変型判
■ ISBN：978-4-04-911258-0
■ 発売：2025年04月23日
■ 定価：本体700円＋税
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