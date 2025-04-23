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4月23日（水）発売！紙の週刊アスキーです

週刊アスキー特別編集　週アス2025May

2025年04月23日 00時00分更新

文● ASCII

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MacBook Air（M4）登場、春のPC選びは悩むのも楽しい！

週刊アスキー特別編集　週アス2025May(アスキームック)[Amazon]

アスキームック 週刊アスキー特別編集
　 『週アス2025May』は4月23日(水)発売です。

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特集など内容の詳細は以下。
★4月23日0時以降、アスキーの有料会員サービス「ASCII倶楽部」会員の方は、内容をクリックすると直接ページが開きます。

【表紙の人】
菊池日菜子

【特集】
MacBook Air（M4）徹底解剖

【特集】
推しノートPCカタログ

【特集】
超品薄のGeForce RTX5070 / 5070 Tiを知ろう

【特集】
新Radeonの魅力

【特集】
超快適ゲーミングガジェット

【特集】
AIサービス最前線

【特集】
日常の備えが命を守る

【特集】
プチプラグッズで快適生活

【連載ほか】
ASCII PowerReview
ソニー愛が止まらない
ジサトラ（自作虎の巻）
アスキーゲーム部＋
アスキースマホ総研
アップアップガールズ（アスキー）
ICTスタートアップリーグ2024
アスキーグルメのわんぱくごはんトーク
コレってどうなの?

週刊アスキー特別編集　週アス2025May(アスキームック)[Amazon]

■ 判型：A4変型判
■ ISBN：978-4-04-911258-0
■ 発売：2025年04月23日
■ 定価：本体700円＋税

　

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