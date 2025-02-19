このページの本文へ

Ankerがリコール中のロボット掃除機で火災事故　因果関係は不明

2025年02月19日 14時00分更新

文● @sumire_kon

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷
Eufy by Ankerのロゴ

Xより

　消費者庁は2月18日、アンカー・ジャパンがリコール中のロボット掃除機で、使用中に火災が発生したことを明らかにした。

　同庁によると、山梨県で1月2日、当該製品を使用中のユーザーが充電中の異音に気付き確認したところ、当該製品と周辺を焼損する火災が発生していたという。

　事故原因は調査中で、リコール理由との関連は不明。

　アンカー・ジャパンでは2023年8月以降、バッテリーに不具合があるとして、今回焼損した機種を含む13製品のリコール（回収・交換）を実施中。ユーザーは同社のサイトで製品のシリアルナンバーを入力することで、リコール対象か否かを確認可能だ。

●リコール対象製品

■販売期間

2023年4月1日〜8月21日

・Eufy RoboVac 15C（ブラック）／T2120
・Eufy RoboVac G30／T2250
・Eufy RoboVac G30 Hybrid／T2253
・Eufy Clean G40 Hybrid／T2256
・Eufy Clean G40+／T2272
・Eufy Clean G40 Hybrid+／T2273
・Eufy RoboVac X8 Hybrid／T2261
・Eufy Clean X9 Pro with Auto-Clean Station／T2320
・Eufy RoboVac 交換用バッテリー（X8 / X9 Pro 以外）／T2908
・Eufy Clean 交換用バッテリー（X9 Pro 用）／T2908
・Eufy RoboVac 交換用バッテリー（X8 シリーズ用）／T2937

2023年4月1日〜10月15日

・Eufy RoboVac 15C（ホワイト）／T2120
・Eufy RoboVac G30（ホワイト）／T2250

■関連サイト

カテゴリートップへ

この記事の編集者は以下の記事をオススメしています

注目ニュース

ASCII倶楽部

ASCII倶楽部とは

プレミアムPC試用レポート

ピックアップ
アスキーストア's 人気ランキング ベスト5

ASCII.jp RSS2.0 配信中

ASCII.jpメール デジタルMac/iPodマガジン