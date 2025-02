【アップル新製品】iPhone SE4だけじゃないかも!? 今夜発表の可能性がある製品は4つ

今年に入ってから、1月中に出る? 今週出る? いや来週だ! と大いに盛り上がってきたiPhone SE4。

ティム・クックさんが先週に「19日に我々の新たな仲間が登場するよ!」とX上で予告したので、今晩にもアップルから新製品がなんらか登場するはず(19日は現地時間なので、日本では20日未明?)。

iPhone SE4は当然期待したいとして、そのほかにもどんな新製品が発表される可能性があるか、妄想したいと思います……まさかのAirTag 2だけってことはないよね!

一番期待されるのはやっぱりiPhone SE4ですよね。詳しくはウワサや予想をまとめた別記事を読んでいただくとして(「【iPhone SE4の噂&予想まとめ】この春登場!? まさかのiPhone 16E? これですべてわかる……かも!」)、現時点での説としては

・iPhone 14ベース

・6.1型でFace ID搭載、ホームボタンは無し

・iPhone 16と同じA18搭載でApple Intelligence対応

・シングルカメラ

というもの。かなりハイスペックそうですね。高性能過ぎて上位モデルと重なるため、製品名は「iPhone 16E」になるなんてウワサも。

あと重要なのが価格。10万円を切るようなら、激売れ間違いなしでしょう!

MacBook Airが最新のM4を搭載して登場するのではないかというウワサも根強いです。

現行モデルはM3搭載で昨年4月にリリースされたので、間隔が短い感じもありますが、M3の製造に使われているTSMCの第1世代3nmプロセスは歩留まりが悪い(不良率が高い)説があるので、さっさと第2世代3nmプロセスで製造するM4に移行しそうというわけ。

いずれにしても今回はデザイン変更無しで、13インチと15インチの2モデルで継続というのが有力でしょう。順当進化と言えます。

2022年10月に新デザインで登場して以来、2年以上継続販売されているのが第10世代の無印iPadです(2024年5月に第9世代の併売がなくなったタイミングで値下げされています)。

さすがにそろそろ更新でしょ! ということで、第11世代のウワサが出ています。

こちらもiPhone SE4と同じくA18搭載でApple Intelligence対応? A16で非対応説もあるので、さてどっちなんでしょうか。

あとは今の無印iPadはポップなカラバリも人気の理由なので、新カラーが欲しいところです。

冒頭でも紹介したティム・クックさんのポストで表示されるティザー動画をあらためてよく見てみましょう。なんか丸い枠みたいなのが表示されてない? そこから新AirTag登場説も出ています。

Get ready to meet the newest member of the family.



Wednesday, February 19. #AppleLaunchpic.twitter.com/0ML0NfMedu