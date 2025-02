iPhone向けポルノアプリ登場　サードパーティーストアに

EU圏でiPhoneアプリのサードパーティーストアを展開するAltStore.ioは2月4日、ポルノアプリ「Hot Tub」の配信を開始した。

AltStore.ioの公式Xアカウントは、Hot Tubを「世界初のApple承認ポルノアプリ」と表現。iPhoneが2025年で登場から18年を迎えることを受け、iPhoneが18歳になり、もっと成熟したアプリを扱えるようになったと述べている。

iPhone turns 18 this year, which means it’s finally old enough for some more ~mature~ apps…



Introducing Hot Tub by @C1d3rDev, the world’s 1st Apple-approved porn app!



Try it now on AltStore PAL — just in time for the season of love ❤️



