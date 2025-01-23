花粉の季節にありがたい！ ウエルシア×PayPay、29歳以下限定で5%還元キャンペーン　1月25日から

PayPayは1月23日、全国のウエルシアグループ店舗で、29歳以下のユーザーを対象とした最大5%ポイント還元キャンペーンを開催すると発表した。期間は1月25日から3月1日まで。
キャンペーンの概要は以下のとおり。
●29歳以下限定！ウエルシアグループアプリからPayPayで支払うと最大5％戻ってくるキャンペーン
開催期間：2025年1月25日0時〜3月1日23時59分
対象ユーザー：PayPayで本人確認（eKYC）完了済みの29歳以下のユーザー
内容：対象店舗で、ウエルシアグループアプリからPayPayで500円以上支払うと、支払い金額に対して最大5%のPayPayポイントを後日付与
対象店舗：全国のウエルシアグループの店舗（一部対象外あり）
付与上限：
・1回あたり：300ポイント
・期間あたり：300ポイント
その他：
・PayPayアプリ、PayPay商品券、クレジットカードでの支払いは対象外
・PayPayカード（旧Yahoo! JAPANカード含む）は「PayPayクレジット」以外対象外
29歳以下限定ではあるが、ウエルシアグループの利用機会が多いPayPayユーザーには嬉しいキャンペーンといえそうだ。