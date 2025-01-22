Razer「Razer Viper V3 Pro Sentinels Edition」
VALORANTの名門eスポーツチーム「Sentinels」とコラボしたゲーミングマウス
2025年01月22日 13時00分更新
Razerから、VALORANTの名門eスポーツチーム「Sentinels」とコラボレーションしたワイヤレスゲーミングマウス「Razer Viper V3 Pro Sentinels Edition」が登場。発売日は1月24日。価格は3万2450円。秋葉原ではTSUKUMO eX.（RAZERSTORE）で取り扱い予定だ。
人気モデル「Razer Viper V3 Pro」をベースに、金属光沢のレッドカラーデザインとなる限定モデル。本体には「Sentinels」のロゴを刻印している。
基本スペックはRazer Viper V3 Proと変わりなく、ガラスを含むさまざまな表面においてプロ級のトラッキング性能を実現する第2世代Razer Focus Proオプティカルセンサーを採用。
Razer 8000Hz HyperPolling技術によって、最大8000Hzのポーリングレートを実現。最大解像度は3万5000DPI、最大速度750IPS、最大加速度70G、解像精度は99.8%。メインボタンには最大9000万回の耐久性を誇る第3世代オプティカルマウススイッチを備える。
接続方法はUSB Type-C充電式と2.4GHzワイヤレス式。本体サイズは127.1（D）×63.9（W）×39.9（H）mm。重量は54gとなる。