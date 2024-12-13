GALLERIA、「RIOT GAMES ONE 2024」協賛モデルPCをリリース！

サードウェーブは12月13日、運営するPCブランド『GALLERIA』の「RIOT GAMES ONE 2024」への協賛の記念として、専用モデルの販売を発表した。デスクトップPCが3モデル、ノートPCが1モデルで、全国のドスパラ店舗および通販サイトには販売する。
このRiot Games ONE 2024 協賛モデルPCは、「RIOT GAMES ONE 2024オリジナル壁紙」を初期設定およびインストール。さらに全国のドスパラ店舗に掲示されているキャンペーンポスターのQRコードを読み取り、アンケートに答えると「RIOT GAMES オリジナルステッカー」がその場でプレゼントされる（なくなり次第終了）。また、現在開催中の「冬の大チャンス！総額600万円山分けキャンペーン」では「RIOT GAMES ONE 2024オリジナルグッズ」が賞品として登場するという。
販売期間は下記の通り。
通販：2024年12月13日（金）から2025年1月24日（金）10:59
店舗：2024年12月13日（金）から2025年1月23日（木）閉店
Riot Games ONE 2024 協賛モデルPC
【デスクトップPC】
●GALLERIA XA7C-R47S Riot Games ONE 2024 協賛モデル
（インテルCore i7-14700F / GeForce RTX 4070 SUPER 12GB / 32GB / 1TB Gen4 SSD）
307,980円（税込）
https://www.dospara.co.jp/TC30/MC16676.html
●GALLERIA XA7C-R46 Riot Games ONE 2024 協賛モデル
（インテルCore i7-14700F / GeForce RTX 4060 8GB / 32GB / 1TB Gen4 SSD）
205,980円（税込）
https://www.dospara.co.jp/TC30/MC16677.html
●GALLERIA RM5C-R35 Riot Games ONE 2024 協賛モデル
（インテルCore i5-14400F / GeForce RTX 3050 6GB / 16GB / 500GB Gen4 SSD）
153,980円（税込）
https://www.dospara.co.jp/TC30/MC16678.html
【ノートPC】
●GALLERIA XL7C-R46-6 Riot Games ONE 2024 協賛モデル
（インテルCore Ultra 7 155H / GeForce RTX 4060 8GB LaptopGPU / 16GB / 1TB Gen4 SSD）
232,980円（税込）
https://www.dospara.co.jp/TC30/MC16679.html