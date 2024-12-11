JR東、1万8000円で2日間乗り放題の平日限定パス　新幹線もOK

東日本旅客鉄道（JR東日本）は12月10日、平日限定で同社管内の新幹線や特急列車などの普通車自由席が乗り放題となる「旅せよ平日！JR東日本たびキュン早割パス」（通称：キュンパス）の発売を発表した。価格は1日用が1万円、連続2日間用が1万8000円。2025年1月13日より期間限定で販売する。
平日限定の超お得切符がこの冬も登場
キュンパスの発売は2023年度に続き2回目で、連続2日間用の設定は今回が初めてだ。
利用可能エリアはJR東日本全線と青い森鉄道、IGRいわて銀河鉄道、三陸鉄道、北越急行、えちごトキめき鉄道（直江津〜新井間）。エリア内の新幹線、特急列車、普通・快速列車、BRTの普通車自由席が乗り放題となる。
あらかじめ座席の指定を受ければ、1日用は2回まで、連続2日間用は4回まで新幹線、特急列車の普通車指定席の利用も可能だ。
販売および利用可能期間などの概要は以下のとおり。
■価格（大人用のみ）：
・1日用：1万円
・連続2日間用：1万8000円
■販売箇所：えきねっと
■販売期間：
・1日用：2025年1月13日〜2月27日
・連続2日間用：2025年1月13日〜2月26日
※ いずれも利用開始日の1ヵ月前から14日前までの販売
■利用可能期間：
・2025年2月13日〜3月13日の平日のみ
※ 土日祝日は利用不可
■乗り放題対象：
路線：
・JR東日本（全線）
・青い森鉄道
・IGRいわて銀河鉄道
・三陸鉄道
・北越急行
・えちごトキめき鉄道（直江津〜新井間）
列車種別：
・新幹線
・特急
・快速
・普通
・BRT
座席種別：普通車（自由席）
■特典
・1日用は2回まで、連続2日間用は4回まで新幹線や特急の普通車指定席を利用可能（要事前予約）
平日限定だが、格安で新幹線まで乗り放題というのはかなり魅力的。冬の東日本の旅を楽しみたい人におすすめしたい。
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