Steam Storeでは『バイオハザード リメイク トリロジー』が初登場！
「CAPCOM BLACK FRIDAY SALE」がSteam Store／ニンテンドーeショップにラインアップを追加してアップデート！
カプコンは11月28日、各デジタルストアで開催中の「CAPCOM BLACK FRIDAY SALE」について、Steam Store／ニンテンドーeショップにラインアップを追加してアップデートしたと発表。
Steam Storeでは、セール初登場の『バイオハザード リメイク トリロジー』をはじめ、「バイオハザード」「モンスターハンター」「ストリートファイター」「ドラゴンズドグマ」「逆転裁判」「ロックマン」「デッドライジング」シリーズなどの人気タイトルがセールラインアップに追加。
またニンテンドーeショップでは、「デビル メイ クライ」シリーズのゲーム本編や「Capcom Arcade Stadium」シリーズの追加コンテンツがお求めやすい価格でセール中となっている。
以下では、セールタイトルの一部をピックアップして紹介。そのほかにも多数の人気作がラインアップしているので、詳細は下記の特設ページを確認してほしい。
【特設ページ】
https://www.capcom-games.com/sale/sale10-mf3xp/ja-jp/
※商品によって対象ハードおよびセール期間が異なりますのでご注意ください。また、セール期間は予告なく変更になる場合がございます。
※追加コンテンツの使用にはゲーム本編が必要となりますのでご購入の際はご注意ください。
※セットに含まれる商品はほかのセット商品や単体でもご購入いただける場合がございます。重複購入にご注意ください。
※セール詳細およびコンテンツ内容や価格、掲載外のそのほかセール対象コンテンツはカプコンセールページもしくは各デジタルストアにてご確認ください。
・Steam Store
セール期間：2024年12月5日2時59分まで
https://store.steampowered.com/developer/capcom/sale/blackfriday
Steam『バイオハザード リメイク トリロジー』（ゲーム本編＋追加コンテンツ パック）
通常価格：9990円
セール価格【45％オフ!!】：5494円
【収録内容】
- BIOHAZARD RE:2 Z Version デラックスエディション
- BIOHAZARD RE:3 Z Version
- BIOHAZARD RE:3 - クラシックコスチュームパック
- BIOHAZARD RESISTANCE
- BIOHAZARD RE:4 Gold Edition
- BIOHAZARD RE:4 THE MERCENARIES
Steam『バイオハザード RE:4 ゴールドエディション』（ゲーム本編+エクストラDLCパック+SEPARATE WAYS）
通常価格：5990円（税込）
セール価格【40％オフ!!】：3594円
Steam『バイオハザード ヴィレッジ ゴールドエディション』（ゲーム本編+トラウマパック+ウィンターズ エクスパンション）
通常価格：5990円
セール価格【60％オフ!!】：2396円
Steam『モンスターハンターワールド：アイスボーン マスターエディション』（ゲーム本編＋超大型拡張コンテンツ）
通常価格：5990円
セール価格【73％オフ!!】：1597円
Steam『モンスターハンターライズ ＋ サンブレイク セット』（ゲーム本編＋超大型拡張コンテンツ）
通常価格：5990円
セール価格【67％オフ!!】：1976円
Steam『モンスターハンターストーリーズ 1+2 ダブルパック』（ゲーム本編：MHストーリーズ＋MHストーリーズ2）
通常価格：5990円
セール価格【34％オフ!!】：3953円
■「MONSTER HUNTER」20周年記念パック
Steam『MONSTER HUNTER 20TH ANNIVERSARY PACK』
https://store.steampowered.com/bundle/39170/MONSTER_HUNTER_20TH_ANNIVERSARY_PACK/
バンドル価格：1487円
★収録内容★
『モンスターハンター：ワールド』
『モンスターハンターライズ』
※バンドル詳細やコンテンツ内容はSteam Storeにてご確認ください。
※バンドル商品は終了⽇以降も販売する可能性がございます。
■「MONSTER HUNTER」20周年記念パック
Steam『MONSTER HUNTER 20TH ANNIVERSARY SERIES PACK』
https://store.steampowered.com/bundle/39039/MONSTER_HUNTER_20TH_ANNIVERSARY_SERIES_PACK/
バンドル価格：5876円
★収録内容★
『モンスターハンター：ワールド』
『モンスターハンターワールド：アイスボーン』
『モンスターハンターライズ』
『モンスターハンターライズ：サンブレイク』
『モンスターハンター ストーリーズ』
『モンスターハンターストーリーズ2 ～破滅の翼～』
※バンドル詳細やコンテンツ内容はSteam Storeにてご確認ください。
※バンドル商品は終了日以降も販売する可能性がございます。
・ニンテンドーeショップ
セール期間：2024年12月19日23時59分まで
https://store-jp.nintendo.com/feature/feature_capcomsale_6
Nintendo Switch『デビル メイ クライ』（ゲーム本編）
通常価格：2027円
セール価格【51％オフ!!】：990円
Nintendo Switch『デビル メイ クライ 2』（ゲーム本編）
通常価格：2027円
セール価格【51％オフ!!】：990円
Nintendo Switch『デビル メイ クライ 3 スペシャルエディション』（ゲーム本編）
通常価格：1990円
セール価格【50％オフ!!】：990円
Nintendo Switch『Capcom Arcade Stadium』（追加コンテンツ）
通常価格：各200円
セール価格【50％オフ!!】：各100円
※『Capcom Arcade Stadium』の追加タイトルをご利用いただくには、ゲーム本編（無料）が必要です。
Nintendo Switch『Capcom Arcade 2nd Stadium』（追加コンテンツ）
通常価格：各200円
セール価格【50％オフ!!】：各100円
※『Capcom Arcade 2nd Stadium』の追加タイトルをご利用いただくには、ゲーム本編（無料）が必要です。
©CAPCOM
※本リリース内容は日本国内向けの情報です。記載の内容は予告なく変更となる場合があります。
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