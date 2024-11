プレミアムホルダーやビッグタオル付き 「2024 NL MVP受賞記念 大谷翔平プレミアムフレーム切手セット」11月27日より申込受付開始

エンスカイは11月27日より、「2024 NL MVP受賞記念大谷翔平プレミアムフレーム切手セット」の 申込受付を開始する。



MLB移籍7年目で悲願のワールドシリーズ優勝を達成した大谷翔平選手は、2024年ナショナルリーグにおいて54本塁打/130打点/59盗塁と輝かしい記録を達成し、史上初となる指名打者としてのMVP受賞した。



フレーム切手セットは「フレーム切手シート」に加えて2024年シーズンの活躍シーンを収めた「プレミアムホルダー」、レギュラーシーズンの全打席成績とホームランデータを掲載した永久保存版「まるごと打者プレミアムビッグタオル」をセットにしたプレミアムな逸品。

価格は6600円(+送料)。申込み期間は11月27日~2025年1月31日(商品の配送は2025年4月12日から3週間以内)。エンスカイショップやMLB公式オンラインショップ、郵便局物販サービスなどで申し込みが可能(申込み方法や申込み期間、商品代金、送料、その他手数料などについては各販売サイトを確認のこと)。



なお、同社では11月15日より「ロサンゼルス・ドジャース 大谷翔平 グッズコレクション 2024」を販売中。アクリルスタンドのほか、マイクロファイバータオルや大型ポストカードをラインアップし、エンスカイショップなどで取扱中。

※商品デザインおよび写真はイメージ。実際の商品とは多少異なる場合がある

※Major League Baseball trademarks and copyrights are used with permission of Major League Baseball. Visit MLB.com.