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アマゾンKindleセール「タッチ」「みゆき」から最新作「MIX」まであだち充作品が50%ポイント還元！

2024年11月19日 12時00分更新

文● ムラリン/編集 ASCII

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　アマゾンで小学館のコミックスのセールが開催中です。対象作品のKindle版が最大50%オフのキャンペーンを実施中。

　今回は、そのなかでも私ムラリンが待ちに待っていたあだち充先生の作品のセール対象品をずらっとご紹介します。

　「タッチ」「ラフ」など少年サンデー連載作をはじめ、ビックコミック連載の「みゆき」、フラワーコミックから発売の「スロステップ」や「陽当り良好」などもラインアップ！　この機会に全部電子書籍で書い直そ。ムフッ♡

Kindle半額セール中のおすすめ「あだち充」コミックス

Image from Amazon.co.jp
タッチ 完全復刻版（１） (少年サンデーコミックス)

タッチ 完全復刻版
全26巻
1万5158円　7722pt (51%)ポイントバック

■Amazon.co.jpで購入
Image from Amazon.co.jp
MIX（１） (ゲッサン少年サンデーコミックス)

MIX
全22巻
1万1836円　6010pt (51%)ポイントバック

■Amazon.co.jpで購入
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ラフ（１） (少年サンデーコミックス)

ラフ
全12巻
6996円　3564pt (51%)ポイントバック

■Amazon.co.jpで購入
Image from Amazon.co.jp
みゆき（１）

みゆき
全12巻
6996円　3564pt (51%)ポイントバック

■Amazon.co.jpで購入
Image from Amazon.co.jp
スローステップ（１） (ちゃおコミックス)

スローステップ
全7巻
4081円　2079pt (51%)ポイントバック

■Amazon.co.jpで購入
Image from Amazon.co.jp
陽あたり良好！（１） (フラワーコミックス)

陽あたり良好！
全5巻
2915円　1194pt (41%)ポイントバック＜5巻のみ3%＞

■Amazon.co.jpで購入

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