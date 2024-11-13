最大50%オフ！KORGブラックフライデーセールで音楽制作アプリがお買い得　11月30日まで

電子楽器や音楽関連のソフトウェアを手がけるコルグ（KORG）では2024年11月30日まで、同社の音楽制作アプリを最大50%オフで購入できるブラックフライデーセールを開催している。
主な対象商品は以下のとおり。
■KORG Collectionシリーズ
・KORG Collection 5 - フルバージョン：3万2890円（1万1000円引き）
・TRITON／TRITON Extreme：1万6390円（1万1000円引き）
・microKORG：1万989円（5401円引き）
■KORG Gadget 3シリーズ
・KORG Gadget 3 for Mac：2万1890円（1万1000円引き）
・KORG Gadget 3 Plugins for Mac／PC：1万6390円（5500円引き）
・KORG Gadget 3 for iOS：2400円
■nativeシリーズ
・opsix native／wavestate native／modwave native：各9990円（9910円引き）
■iOS／Androidアプリ
・KORG Module Pro：2400円
・KORG iM1：1840円
・KORG iKaossilator for iPhone／iPad：1220円
・Kaossilator for Android：999円
普段は高価なアプリも割引されているので、DTMやソフトウェア音源での演奏を楽しんでいる人は、このセールをお見逃しなく。