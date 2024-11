最大50%オフ！KORGブラックフライデーセールで音楽制作アプリがお買い得　11月30日まで

電子楽器や音楽関連のソフトウェアを手がけるコルグ(KORG)では2024年11月30日まで、同社の音楽制作アプリを最大50%オフで購入できるブラックフライデーセールを開催している。

主な対象商品は以下のとおり。

■KORG Collectionシリーズ

・KORG Collection 5 - フルバージョン:3万2890円(1万1000円引き)

・TRITON/TRITON Extreme:1万6390円(1万1000円引き)

・microKORG:1万989円(5401円引き)

■KORG Gadget 3シリーズ

・KORG Gadget 3 for Mac:2万1890円(1万1000円引き)

・KORG Gadget 3 Plugins for Mac/PC:1万6390円(5500円引き)

・KORG Gadget 3 for iOS:2400円

■nativeシリーズ

・opsix native/wavestate native/modwave native:各9990円(9910円引き)

■iOS/Androidアプリ

・KORG Module Pro:2400円

・KORG iM1:1840円

・KORG iKaossilator for iPhone/iPad:1220円

・Kaossilator for Android:999円