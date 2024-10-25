ディズニープラス、Google Playポイント会員特典に　米国ではHuluも

グーグルは10月24日、同社のポイントプログラム「Google Play Points」のゴールド会員以上を対象に、Disney+のサブスクリプションを最大12ヵ月間無料提供すると発表した。米国のユーザーはさらに、Huluのサブスクリプションサービスも提供される。
日本でのサービス内容と無料期間は以下のとおり。
■提供内容（日本国内の場合）
・ゴールド会員：Disney+スタンダード（6ヵ月間）
・プラチナ会員：Disney+スタンダード（9ヵ月間）
・ダイヤモンド会員：Disney+スタンダード（12ヵ月間）
日本以外の提供エリアは米国、英国、ドイツ、イタリア、スペイン、台湾で、エリアごとに利用できるサブスクリプションプランが異なる。例えば米国の場合、Disney+のBasic（広告付き）プランと、前述したHuluの広告付きプランを選択可能だ。
特典の利用にはGoogle Play Pointsのゴールド会員以上であることにくわえ、18歳以上であることやDisney+等の新規加入者であることといった条件がある。
グーグルによると、本特典は期間、数量限定で、在庫がなくなり次第終了するとのこと。対象のユーザーは早めに特典を確保しておくのがお勧めだ。