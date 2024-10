【無料ゲーム】アマゾン「Prime Gaming」2024年10月の特典はこれだ

米アマゾンは10月11日(現地時間)、「Prime Gaming」でプレーできる10月の無料ゲーム作品を発表した。作品タイトルと提供開始日(現地時間)は以下の通り。

●配信中

・Hive Jump 2: Survivors(GOG Code)……SFアクション満載の弾幕ローグライク作品「Hive Jump 2: Survivors」。部隊が敵の待ち伏せで壊滅した後、1人残った生存者は、復讐を果たすため、殺虫昆虫の無限の波へと立ち向かう。

・SCARF(Amazon Games App)……パズルと3Dプラットフォームを組み合わせたアドベンチャー作品。あなたもヒーローとは何かを探求する旅に出発しよう!

・Tomb Raider: Legend(GOG Code)……人気シリーズ「トゥームレイダー」から「Tomb Raider: Legend」が登場。ララ・クロフトと異国情緒あふれる街を旅しながら、歴史上最も偉大な遺物を探し出そう。

・The Eternal Cylinder(Epic Games Store)…… Trebhumsと呼ばれる奇妙な生き物を操作し、異星の世界を探索する作品。数十におよぶ突然変異やパズルに対応し、危険な世界で生き残れ!

・Spirit of the North(Epic Games Store)……アイスランドの美しく神秘的な風景にインスピレーションを得た、シングルプレイヤーの三人称アドベンチャー作品。

・No Straight Roads(Epic Games Store)……リズム感あふれる戦闘と最高のサウンドトラックが融合したロック系アクションアドベンチャーゲーム。 ロックバンドを結成して、EDM 帝国に立ち向かえ!

・BioShock Remastered(GOG Code)……見たことのない武器や戦術が満載のシューティングゲーム。シンプルなリボルバーからグレネードランチャー、化学兵器から遺伝子操作で作り出した自分自身まで、あらゆる武器で戦おう。

・DOOM Eternal(PC via Microsoft Store Code)……地獄の軍勢が地球を侵略した。次元を超えて悪を征服し、人類の破滅を阻止できるか!?結末はあなた次第だ。

・DreadOut 2(Amazon Games App)……インドネシアの都市伝説にヒントを得たサードパーソンホラーアドベンチャー。幽霊を見れる高校生Lindaなって、 背筋の凍るような恐怖を味わおう。

・Ghostbusters: Spirits Unleashed Ecto Edition(Epic Games Store)……狩りをするか、幽霊になるか、決めるのはあなた次第の非対称ゴーストバスターズゲーム。

・Priest Simulator: Vampire Show(Epic Games Store)……サンドボックス シューティングゲーム史上、最もおかしくて滅茶苦茶なシミュレーターで盛り上がれ!

・The Gap(Amazon Games App)……喜びと苦しみの両方の瞬間を含む過去の心の奥底に向き合い、デジャブを通じて並行世界を探検。自身の記憶を取り戻そう。

●10月17日

・Mystery Box: Hidden Secrets(Legacy Games Code)……ボックス内のさまざまなパズルを解いて、人気の発明に関する神秘的な物語を発見できるパズルゲーム作品。

・Vlad Circus: Descend Into Madness (Amazon Games App)……ゆっくりと進むパズル、簡単なサバイバルメカニクス、計画的なアクションで、プレーヤーの精神力を試す作品。あなたは正気を保てるか!?

・Through the Darkest of Times(Amazon Games App)……舞台は1933年のベルリン。レジスタンスを率いて、暗い時代とドイツ帝国という怪物に立ち向かおう。

・Killing Floor 2(Epic Games Store)……恐ろしい殺人クローンである Zedsに制圧されたヨーロッパ大陸に降り立ったプレーヤーの運命は……?

・Zombies Ate My Neighbors and Ghoul Patrol(Amazon Games App)……カルトクラシックの「Zombies Ate My Neighbors」とその続編「Ghoul Patrol」がセットになったおトクな作品。ゾンビ、チェーンソーマニア、ミイラ、邪悪な人形、トカゲ人間、ブロブ、吸血鬼、巨大アリ、火星人、ゴミ箱の幽霊、忍者の魂、ゾンビ化した歴史上の人物など、迫り来るさまざまなキャラクターから人々を救い出そう。

●10月24日

・Pumpkin Jack(GOG Code)……カボチャの王ジャックを演じる、不気味で恐ろしい3Dプラットフォームゲーム。異世界を舞台にした壮大な冒険を通じて、悪が善を滅ぼすのを手助けしよう。

・The Gunk(GOG Code)……貴重な資源を探して宇宙を旅する主人公は、生命が溢れる未開の惑星に偶然出くわす。この星はどうやら大当たりだったようで……。

・STASIS: BONE TOTEM(Epic Games Store)……クラシックなポイントアン クリックで、スリル満点の水中アドベンチャーを体験できる作品。雰囲気のあるアイソメトリックグラフィック、レンダリングされたビデオ、Mark Morganによるサウンドトラックとともに、魅惑の世界を楽しもう。

・Gargoyles Remastered(Amazon Games App)……90年代のクラシックな サイドスクロール プラットフォームアドベンチャーを再現した本作は、人気アニメ シリーズからインスピレーションを得て強化されたビジュアル、アニメーション、SFXが特徴。ゴリアテとガーゴイルの壮大な旅を、あなたも追体験しよう。

・Monster Train(GOG Code)……ひねりの効いた戦略的なローグライクデッキ構築ゲーム。地獄行きの列車に乗り、意思決定を繰り返して複数の戦場を守り抜こう。

・Morbid: The Seven Acolytes (Epic Games Store)……恐怖と流血に満ちたホラーパンアクションRPG。

●10月31日

・A Plague Tale: Innocence(GOG Code)……舞台は歴史上最も暗い時代。異端審問官に追われ、止めることのできないネズミの大群に囲まれるなかで、互いを信頼するようになったアミシアとヒューゴは、圧倒的な困難を生き抜くために奮闘していく。

・Death’s Door(Epic Games Store)……主人公クロウになって、魂を盗んだ泥棒を追跡しよう。

・Haunted Hotel: Personal Nightmare Collector’s Edition(Amazon Games App)……20年前行方不明になった母親と妹についての手紙を受け取ったあなたは、答えを求めてフリーダムホテルへ向かう。恐怖を克服し、タイムリミットまでに家族を救い出せるか?結末はあなた次第だ。

・Scorn(GOG Code)……奇妙で陰鬱な悪夢のような世界を楽しむ、一人称ホラー アドベンチャー ゲーム。

・Coromon(GOG Code)……ベルーアに太陽が昇り、世界とあなたに新しい日がやってきた。すべてが順調に進んでいるなか、突如現れた謎の勢力の襲撃を受けたあなたは、コロモンの部隊を編成し、侵略者を追跡し、世界を危険にさらす勢力に立ち向かうことに。

Amazon Primeの会員は、Prime Gamingのサイトから上記作品を無料でプレーできる。

※上記の情報はすべてAmazon Prime Gaming英語版のリリースをもとにしたものです