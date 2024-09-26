ソニー、PS5購入で7000円分のチケット

ソニー・インタラクティブエンタテインメントでは、2024年9月26日から10月9日まで、「PlayStation 5」（PS5）の新品購入とサインインで、7000円分のPlayStation Storeチケットをもれなくプレゼントするキャンペーンを開催している。

対象製品は「PlayStation 5」「PlayStation 5 デジタル・エディション」「PlayStation 5 DualSense ワイヤレスコントローラー ダブルパック」「PlayStation 5 デジタル・エディション DualSense ワイヤレスコントローラー ダブルパック」の4種類。

国内の店舗でキャンペーン期間中にいずれかの商品を新品で購入し、PS5の起動と初回サインインを済ませた上で、応募フォームから必要事項を送信することでチケットを受け取ることが可能だ。応募は1人につき1台分まで。ファミリー管理機能で作成されたアカウントからは応募できないため、注意したい。