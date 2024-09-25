限定135台 ヘブンバーンズレッドコラボの「dynabook RZ Special Edition 」発売

9月26日10時から同社オンラインストアで販売

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Dynabookは9月26日10時から、Dynabook DirectオンラインストアでドラマチックRPG「ヘブンバーンズレッド」コラボモデル「dynabook RZ Special Edition」の販売を開始する。直販価格は26万2680円（ゲスト価格）。限定135台のスペシャルモデルで、PC用壁紙やマウスパッド、ステッカーなど数々のコラボグッズを同梱。また、同モデルは「東京ゲームショウ 2024」のインテルブースに出展される。

「dynabook RZ Special Edition」は、画面比率16対10の14型液晶とCore Ultra 7 155Hを搭載するプレミアムモバイルノートPC。重量は約999gでインテルArcグラフィックスを内蔵。メモリーは32GBでバッテリー駆動時間は約11時間（動画再生時）。電源スイッチ一体型の指紋センサーを搭載し、MIL規格に準拠した過酷な耐久テストをクリアしたタフネスさも魅力だ。

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同梱の「ヘブンバーンズレッド」コラボグッズは、PC用コラボ壁紙4種類に加えてPCスキンシーズ、ステッカー、マイクロファイバークロス、マウスパッドの5種類。Adobe Creative Cloudコンプリートプランの1ヵ月無料体験版と動画編集アプリ「PowerDirector 365」の20％オフクーポンも付帯する。

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