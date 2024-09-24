これ一つあれば事足りる 最大7300MB/sのゲーミング向けM.2 SSDの8TBモデル

ウエスタンデジタルは9月24日、ゲーミング向けM.2 NVMe SSD「WD_BLACK SN850X NVMe SSD」の8TBモデルを直販サイトにて発売した。直販価格は12万4520円、ヒートシンク搭載モデルが13万20円。その他の販売店では10月11に発売する。また4TBのヒートシンク搭載モデルも登場した。直販価格は5万7420円。
最大シーケンシャル読出速度は7200MB/s、書込速度は6600MB/s、ランダムリードは最大1200K IOPS、ランダムライトは1200K IOPSの性能をもつ。TBWは4800TB。
Windows用アプリ「WD_BLACK Dashboard」により、ロード予測、オーバーヘッドバランシング、アダプティブサーマルマネジメントなどの機能を利用できる。
|Image from Amazon.co.jp
|Western Digital ウエスタンデジタル WD BLACK M.2 SSD 内蔵 ヒートシンク搭載 1TB PS5動作確認済 NVMe PCIe Gen4 x4 WDS100T2XHE-EC SN850X 【国内正規取扱代理店】
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