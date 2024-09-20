グーグル「Pixel 9」対象端末下取りで実質3万9800円から　Google創立記念キャンペーン

グーグルでは同社の創立26周年を記念して、2024年9月27日から10月14日まで、Googleストアで「Google創立記念キャンペーン」を開催。登場したばかりの「Google Pixel 9」をはじめ、さまざまな製品をいつもよりおトクに買えるチャンスだ。

最新のPixel 9シリーズも下取り込みで実質3万9800円から

キャンペーンの対象となる機種やセール内容は以下のとおり。

●Google Pixel 9 Pro XL

通常価格：17万7900円〜 キャンペーン価格：実質3万9800円〜 割引／特典： ・5万100円分のストアクレジット付与

・対象スマートフォンの下取りで最大8万8000円キャッシュバック

・同時購入でGoogle Pixel Watch 3が15%割引

●Google Pixel 9

通常価格：12万8900円〜 キャンペーン価格：実質3万9800円〜 割引／特典： ・2万4200円分のストアクレジット付与

・対象スマートフォンの下取りで最大6万4900円キャッシュバック

・同時購入でGoogle Pixel Watch 3が15%割引

●Google Pixel 8 Pro

通常価格：15万9900円〜 キャンペーン価格：6万7800円〜 割引／特典： ・通常価格から4万2000円割引

・対象スマートフォンの下取りで最大5万100円キャッシュバック

・同時購入でGoogle Pixel Watch 2が22%割引

・同時購入でGoogle Pixel Buds A-Seriesが27%割引

●Google Pixel 8a

通常価格：7万2600円 キャンペーン価格：3万9800円 割引／特典： ・対象スマートフォンの下取りで最大3万2800円キャッシュバック

・同時購入でGoogle Pixel Watch 2が22%割引

・同時購入でGoogle Pixel Buds A-Seriesが27%割引

●Google Pixel Watch 3（45mm）

通常価格：5万9800円〜 キャンペーン価格：実質4万7000円〜 割引／特典： ・1万2800円分のストアクレジット付与

●Google Pixel Watch 3（41mm）

通常価格：5万2800円〜 キャンペーン価格：実質4万2000円〜 割引／特典： ・1万800円分のストアクレジット付与

●Google Pixel Tablet

通常価格： ・単体：6万8800〜

・充電スピーカーホルダー付き：7万9800円〜 キャンペーン価格： ・単体：5万7800円〜

・充電スピーカーホルダー付き：6万3800円〜

上記以外にも複数の製品がキャンペーン対象となっている。気になるグーグル製品があるなら、セール期間中にGoogleストアをチェックしてみよう。

リズムゲームの上位入賞者はさらに15%オフ

さらに同社では創立記念キャンペーンに先駆け、9月22日までの期間限定でリズムゲーム「TAP TEMPO」を公開中。同作品をプレーしたスコアが上位50位以内に入ったユーザーには、Googleストアで対象製品が15%割引となる特別クーポンがプレゼントされる。

このクーポンは創立記念キャンペーンの割引と併用できるので、リズムゲームに自信のあるユーザーは、ぜひ挑戦してみてほしい。