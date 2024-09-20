グーグル「Pixel 9」対象端末下取りで実質3万9800円から　Google創立記念キャンペーン

グーグルでは同社の創立26周年を記念して、2024年9月27日から10月14日まで、Googleストアで「Google創立記念キャンペーン」を開催。登場したばかりの「Google Pixel 9」をはじめ、さまざまな製品をいつもよりおトクに買えるチャンスだ。
最新のPixel 9シリーズも下取り込みで実質3万9800円から
キャンペーンの対象となる機種やセール内容は以下のとおり。
●Google Pixel 9 Pro XL
通常価格：17万7900円〜
キャンペーン価格：実質3万9800円〜
割引／特典：
・5万100円分のストアクレジット付与
・対象スマートフォンの下取りで最大8万8000円キャッシュバック
・同時購入でGoogle Pixel Watch 3が15%割引
●Google Pixel 9
通常価格：12万8900円〜
キャンペーン価格：実質3万9800円〜
割引／特典：
・2万4200円分のストアクレジット付与
・対象スマートフォンの下取りで最大6万4900円キャッシュバック
・同時購入でGoogle Pixel Watch 3が15%割引
●Google Pixel 8 Pro
通常価格：15万9900円〜
キャンペーン価格：6万7800円〜
割引／特典：
・通常価格から4万2000円割引
・対象スマートフォンの下取りで最大5万100円キャッシュバック
・同時購入でGoogle Pixel Watch 2が22%割引
・同時購入でGoogle Pixel Buds A-Seriesが27%割引
●Google Pixel 8a
通常価格：7万2600円
キャンペーン価格：3万9800円
割引／特典：
・対象スマートフォンの下取りで最大3万2800円キャッシュバック
・同時購入でGoogle Pixel Watch 2が22%割引
・同時購入でGoogle Pixel Buds A-Seriesが27%割引
●Google Pixel Watch 3（45mm）
通常価格：5万9800円〜
キャンペーン価格：実質4万7000円〜
割引／特典：
・1万2800円分のストアクレジット付与
●Google Pixel Watch 3（41mm）
通常価格：5万2800円〜
キャンペーン価格：実質4万2000円〜
割引／特典：
・1万800円分のストアクレジット付与
●Google Pixel Tablet
通常価格：
・単体：6万8800〜
・充電スピーカーホルダー付き：7万9800円〜
キャンペーン価格：
・単体：5万7800円〜
・充電スピーカーホルダー付き：6万3800円〜
上記以外にも複数の製品がキャンペーン対象となっている。気になるグーグル製品があるなら、セール期間中にGoogleストアをチェックしてみよう。
リズムゲームの上位入賞者はさらに15%オフ
さらに同社では創立記念キャンペーンに先駆け、9月22日までの期間限定でリズムゲーム「TAP TEMPO」を公開中。同作品をプレーしたスコアが上位50位以内に入ったユーザーには、Googleストアで対象製品が15%割引となる特別クーポンがプレゼントされる。
このクーポンは創立記念キャンペーンの割引と併用できるので、リズムゲームに自信のあるユーザーは、ぜひ挑戦してみてほしい。
■リズムゲーム「TAP TEMPO」プレーで15%オフクーポンゲットのチャンス
開催期間：2024年9月20日0時〜9月22日23時59分
内容：9月22日23時59分までに「TAP TEMPO」をプレーして、メールアドレスと獲得スコアを登録。キャンペーン終了時点で登録スコアランキングの上位50位以内だったユーザーに、Googleストアで使える15%割引クーポンをプレゼント。
当選者発表：2024年9月26日23時59分までに当選者へメールで通知
■Google創立記念キャンペーン
開催期間：2024年9月27日0時〜10月14日23時59分
対象店舗：Googleストア（オンライン）