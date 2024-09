【無料ゲーム】アマゾン「Prime Gaming」2024年9月の特典はこれだ

米アマゾンは9月5日(現地時間)、「Prime Gaming」でプレーできる9月の無料ゲーム作品を発表した。作品タイトルと提供開始日(現地時間)は以下の通り。

●配信中

・Middle-earth:Shadow of Mordor Game of the Year Edition(GOG Code)……モルドールで戦い、サウロンの悪に立ち向かえ!

・LEGO The Lord of the Rings(GOG Code)……『ロード オブ ザ リング』の映画三部作をベースにしたゲーム作品。ユーモアと LEGOの無限の多様性を楽しもう。

・Borderlands 2(Epic Games Store)……友人を集めて世界中を駆け巡り、ハイペリオン社の魔の手からパンドラを救出しよう。

・Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition(Epic Games Store)……主人公ララがトゥームレイダーへ鍛え上げられる姿を描く、ララの起源を描くストーリーの最終章。

・GreedFall: Gold Edition(GOG Code)……魔法が馴染み、富、失われた秘密、幻想的な生き物で満たされた島を舞台に、未知の新しい土地を探索を楽しめるRPG。

・Whispered Secrets: Everburning Candle Collector’s Edition(Amazon Games App)……隠されたパズルを探索し、ミニゲームをクリアしながら怪しい裏取引の秘密を暴け!

・A Walk through Life(Amazon Games App)……カブが成長し、人生を歩む姿を楽しむソーシャルシミュレーションゲーム。

・Eternights(Epic Games Store)……終末の世界で人生を最大限に楽しむ恋愛アクションゲーム作品。

・LEGO Indiana Jones:The Original Adventures(Amazon Games App)……組み立てて、戦って、乱闘してトラブルから脱出する、レゴとインディ・ジョーンズのコラボ作品。

・Borderlands: The Pre-Sequel (Epic Games Store)……Borderlandsの世界に飛び込み、撃って略奪しながら進む新しい冒険を楽しもう。

●9月12日

・Tales from the Borderlands(Epic Games Store)……Borderlands 2とBorderlands 3の間の過酷な世界を舞台にした5部構成のエピソードゲーム。

・9 Years of Shadows(GOG Code)……悲しみと古代魔法が、幼い子供の人生を永遠に変え、人類が知っていたすべてを変えてしまった。呪いで変質したモンスターと戦いながら、世界から色を奪った呪いに立ち向かえ!

・Moonlighter(GOG Code)……発掘された「ゲート」は、さまざまな次元に繋がっていた。勇敢で無謀な冒険者となって、ゲートの向こうへ出かけよう。

・Golfie(Amazon Games App)……自動生成されるレベルをプレーして、面白いカードの能力を使いながら、18ホールすべてを制覇しよう。

・Cursed to Golf(GOG Code)……国際トーナメントで勝利を決めるショットを打とうとした瞬間、不慮の事故でゴルフ煉獄に閉じ込められてしまった!

・Hell Pie(GOG Code)……サタンのバースデーパイの材料となる、マズい食材集めを任された悪魔のネイト。彼のツノを掴んで大冒険を繰り広げる卑猥と悪趣味の限りを尽くしたアクションゲーム。

・Showgunners(GOG Code)……企業が支配するディストピア世界を舞台に、復習に燃える主人公が残酷なリアリティーショーに挑戦する。

・Arcadegeddon(Epic Games Store)……最大3人のフレンドと一緒にプレーできる協力型シューティングゲーム。バイオームやミニ ゲームを探索して、隠された宝箱を見つけながら、敵やボスを倒していこう。

●9月19日

・Thronebreaker: The Witcher Tales(GOG Code)……物語主導の探索とユニークなパズルやカード バトルの仕組みが組み合わさった、シングルプレーヤーRPG。

・The Falconeer(GOG Code)……圧倒的なパワーを誇る戦闘機に乗って空を飛び回り、あちこちの派閥や一族に加わったり、あるいは敵対したりしながら、失われた宝の秘密を解き明かせ。

・LEGO The Hobbit(GOG Code)……ビルボ・バギンズ、ガンダルフ、トーリン、そしてドワーフの仲間たちと一緒に、はなれ山を奪還するため、壮大な冒険に旅立とう。

・I Love Finding Cats & Pups — Collector’s Edition(Legacy Games Code)……ミニゲームをプレーして、パズルを解きながら、かわいい猫と子犬を集めよう。

・Kerbal Space Program(GOG Code)……Kerbal たちを指揮して、リアルな空気力学と軌道物理学に基づいて宇宙船を設計し、新たなフロンティアに挑戦する宇宙開発シミュレーションゲーム。軽くプレーするだけでも、現実のロケットに携わるエンジニアや管制官の大変さが想像できる、そんな作品だ。

●9月26日

・Mystery Case Files: Black Crown — Collector’s Edition(Amazon Games App)……マンチェスター精神病院への訪問は危険な狂気へと変わってしまった。

・Ghost Song(GOG Code)……荒涼としたロリアンの月を舞台に、曲がりくねった洞窟を探索し、新しい能力を獲得して、長く埋もれていた秘密を発掘していく2Dアドベンチャー作品。

・Ynglet(Amazon Games App)……空に浮かぶ泡の間をジャンプしながら、作り込まれた音声ソフトが奏でるサウンドを楽しめるミュージックゲーム。

・Black Desert(Pearl Abyss Code)……アクション満載の激しい戦闘を楽しみ、巨大なボスと戦ったり、釣りや貿易、料理などの職業訓練を楽しめる作品。

・Giana Sisters: Twisted Dreams(Amazon Games App)……対照的な世界が舞台の熱狂的で強烈なハードコアプラットフォームゲーム作品。

Amazon Primeの会員は、Prime Gamingのサイトから上記作品を無料でプレーできる。

※上記の情報はすべてAmazon Prime Gaming英語版のリリースをもとにしたものです