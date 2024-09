iFi audioのアクセサリー製品が「SilentPower」として再登場 一部製品は値下げも

エミライは、iFi audioを母体に新たに生まれたオーディオアクセサリ製品ブランド「SilentPower」の取り扱いを発表した。

iFi audioからリリースされていた「iPower」シリーズや「PowerStation」などのアクセサリー類がSilentPower名義として新たに登場する。これに併せ、日本語ブランドサイトも開設された。

取り扱いを開始する製品は以下の通り。

・AC iPurifier

・Power Station

・iPOWER ELITE(5V/12V/15V/24V)

・iPower2(5V/12V/15V/24V)

・LAN iSilencer

・iPurifier3

・iSilencer +(Type C >Type C/Type C >Type A/Type A >Type A)

・iDefender +(Type C >Type C/Type C >Type A/Type A >Type A)

・SPDIF iPurifier2

また旧iFi audio製品の一部に関して、海外との価格差の見直し、価格改定を実施。平均で約10%の値下げとなる。

価格改定対象製品は以下の通り。

・iPower2シリーズ

・LAN iSilencer

・iPurifier3-Type B

・iSilencer+シリーズ

・iDefender+シリーズ

・SPDIF iPurifier2