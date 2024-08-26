このページの本文へ

日本らしい桜を散りばめたデザインの1万mAhモバイルバッテリー ドンキ限定

2024年08月26日 13時15分更新

文● ヤマ／ASCII　編集●ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

　CIOは8月23日、モバイルバッテリー「SMARTCOBY Pro SLIM SAKURA Edition」をドン・キホーテ限定で発売した。価格は6028円。

　本製品は、1万mAhを搭載するモバイルバッテリー「SMARTCOBY Pro SLIM」をベースに桜を散りばめた限定デザインモデル。

　USB×1、USB Type-C×2の3ポートを搭載。単ポートで最大35Wの出力に対応している。また入力も35Wに対応し、約90分で満充電できる。そのほか、パススルー充電、ドットLEDによる残量表示機能を備える。

　サイズは幅69奥行97.6×高さ16.2、重量は約180g。

　取り扱い店舗は以下の通り

・北海道
MEGAドン・キホーテ札幌狸小路本店

・宮城
仙台駅西口本店

・東京都
MEGAドン・キホーテ渋谷本店／新宿歌舞伎町店／新宿東南口店／浅草店／銀座本館／池袋東口駅前店／秋葉原店／六本木店／新宿店／後楽園店／池袋駅西口店／御徒町店／新大久保駅前店／上野店／錦糸町北口店

・千葉県
MEGAドン・キホーテ成田店

・愛知県
名古屋栄店／栄三丁目店

・京都府
京都アバンティ店／京都四条河原町店／京都烏丸七条店

・大阪府
道頓堀店／道頓堀御堂筋店／梅田本店／MEGAドン・キホーテ新世界店／なんば千日前店
エキドンキ エキマルシェ大阪店／あべの天王寺駅前店

・兵庫県
三宮店

・岡山県
岡山駅前店

・広島県
広島八丁堀店

・福岡県
福岡天神本店／中洲店

・熊本県
熊本下通り店

・鹿児島県
鹿児島天文館店

■Amazon.co.jpで購入

■関連サイト

カテゴリートップへ

この記事の編集者は以下の記事をオススメしています

注目ニュース

ASCII倶楽部

ASCII倶楽部とは

プレミアムPC試用レポート

ピックアップ
アスキーストア's 人気ランキング ベスト5

ASCII.jp RSS2.0 配信中

ASCII.jpメール デジタルMac/iPodマガジン