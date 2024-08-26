日本らしい桜を散りばめたデザインの1万mAhモバイルバッテリー ドンキ限定

CIOは8月23日、モバイルバッテリー「SMARTCOBY Pro SLIM SAKURA Edition」をドン・キホーテ限定で発売した。価格は6028円。
本製品は、1万mAhを搭載するモバイルバッテリー「SMARTCOBY Pro SLIM」をベースに桜を散りばめた限定デザインモデル。
USB×1、USB Type-C×2の3ポートを搭載。単ポートで最大35Wの出力に対応している。また入力も35Wに対応し、約90分で満充電できる。そのほか、パススルー充電、ドットLEDによる残量表示機能を備える。
サイズは幅69奥行97.6×高さ16.2、重量は約180g。
取り扱い店舗は以下の通り
・北海道
MEGAドン・キホーテ札幌狸小路本店
・宮城
仙台駅西口本店
・東京都
MEGAドン・キホーテ渋谷本店／新宿歌舞伎町店／新宿東南口店／浅草店／銀座本館／池袋東口駅前店／秋葉原店／六本木店／新宿店／後楽園店／池袋駅西口店／御徒町店／新大久保駅前店／上野店／錦糸町北口店
・千葉県
MEGAドン・キホーテ成田店
・愛知県
名古屋栄店／栄三丁目店
・京都府
京都アバンティ店／京都四条河原町店／京都烏丸七条店
・大阪府
道頓堀店／道頓堀御堂筋店／梅田本店／MEGAドン・キホーテ新世界店／なんば千日前店
エキドンキ エキマルシェ大阪店／あべの天王寺駅前店
・兵庫県
三宮店
・岡山県
岡山駅前店
・広島県
広島八丁堀店
・福岡県
福岡天神本店／中洲店
・熊本県
熊本下通り店
・鹿児島県
鹿児島天文館店