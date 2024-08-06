このページの本文へ

最大出力300W、5台同時に充電できるモバイルバッテリー「パワーモンスター」

2024年08月06日 16時00分更新

文● @sumire_kon

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷
Nexode モバイルバッテリー48000mAh 300W

　スマホ周辺機器などを手がけるUGREENは8月6日、モバイルバッテリー「Nexode モバイルバッテリー48000mAh 300W」を発売した。価格は2万9980円。

最大出力300Ｗの「パワーモンスター」

　「Nexode モバイルバッテリー48000mAh 300W」は、USB-C端子×3とUSB-A端子×2を搭載し、最大で5つのデバイスを同時に充電できるモバイルバッテリー。

　最大出力300Wの「パワーモンスター」と呼ばれるモデルで、バッテリー容量は4万8000mAh。iPhone 15 Proなら約10.8回、MacBook Air（M2、15インチ）なら1.1回充電できる。充電プロトコルはUSB-PDのほか、Programmable Power Supply（PPS）、Qualcomm Quick Charge（QC）など複数の方式に対応し、スマートフォンからタブレットやノートPCまで、幅広いデバイスに対応可能だ。

　本体は上部に持ち手の付いた箱形デザインで、重量は約1.6kg。残量表示などが可能なディスプレーを搭載するほか、通常点灯、ハイライト、点滅の3モードに設定可能なライトも備えており、アウトドアや災害時の電源としても利用できる。

　Nexodeシリーズでは300Wタイプ以外にも出力や容量、機能の異なる3つのモデルを用意。発売を記念して、2024年8月13日までAmazon.co.jpで割引セールも開催中だ。

・Nexode モバイルバッテリー12000mAh 100W：9980円

Nexode モバイルバッテリー12000mAh 100W

Nexode モバイルバッテリー12000mAh 100W

・Nexode モバイルバッテリー20000mAh 130W：1万3980円

モバイルバッテリー20000mAh 130W

モバイルバッテリー20000mAh 130W

・Nexode モバイルバッテリー25000mAh 200W：1万9580円

モバイルバッテリー25000mAh 200W

モバイルバッテリー25000mAh 200W

・Nexode モバイルバッテリー48000mAh 300W：2万9980円

Nexode モバイルバッテリー48000mAh 300W

Nexode モバイルバッテリー48000mAh 300W

■関連サイト

カテゴリートップへ

この記事の編集者は以下の記事をオススメしています

注目ニュース

ASCII倶楽部

ASCII倶楽部とは

プレミアムPC試用レポート

ピックアップ
アスキーストア's 人気ランキング ベスト5

ASCII.jp RSS2.0 配信中

ASCII.jpメール デジタルMac/iPodマガジン