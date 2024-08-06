最大出力300W、5台同時に充電できるモバイルバッテリー「パワーモンスター」

スマホ周辺機器などを手がけるUGREENは8月6日、モバイルバッテリー「Nexode モバイルバッテリー48000mAh 300W」を発売した。価格は2万9980円。
最大出力300Ｗの「パワーモンスター」
「Nexode モバイルバッテリー48000mAh 300W」は、USB-C端子×3とUSB-A端子×2を搭載し、最大で5つのデバイスを同時に充電できるモバイルバッテリー。
最大出力300Wの「パワーモンスター」と呼ばれるモデルで、バッテリー容量は4万8000mAh。iPhone 15 Proなら約10.8回、MacBook Air（M2、15インチ）なら1.1回充電できる。充電プロトコルはUSB-PDのほか、Programmable Power Supply（PPS）、Qualcomm Quick Charge（QC）など複数の方式に対応し、スマートフォンからタブレットやノートPCまで、幅広いデバイスに対応可能だ。
本体は上部に持ち手の付いた箱形デザインで、重量は約1.6kg。残量表示などが可能なディスプレーを搭載するほか、通常点灯、ハイライト、点滅の3モードに設定可能なライトも備えており、アウトドアや災害時の電源としても利用できる。
Nexodeシリーズでは300Wタイプ以外にも出力や容量、機能の異なる3つのモデルを用意。発売を記念して、2024年8月13日までAmazon.co.jpで割引セールも開催中だ。