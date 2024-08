マクドナルドのハッピーセットに「ポケモン」登場！ 8月9日から！ 夏だからポケモンたちと水遊び！

マクドナルドは8月9日から、ハッピーセット「ポケモン」を期間限定で販売する。

ポケモンたちと一緒に外遊びが楽しめる全8種類をラインアップ。第1弾では、水を注ぐとハンドルが回転する「キャプテンピカチュウの水車」やモンスターボールをモチーフにしたじょうろ、ニャオハのスコップとシャベルのツールキットなどの4種のおもちゃが登場。



第2弾では「クワッスの水鉄砲」や、覗くと遠くのものが大きく見える「ニャオハの望遠鏡」など4種が登場。外遊びはもちろん、お風呂やプール、室内遊びでも楽しめる。



第1弾:8月9日~8月15日

第2弾:8月16日~8月22日

8月23日からの第3弾では、第1弾・第2弾で登場した全8種のおもちゃの中からいずれかひとつ(在庫の状況に応じて、過去販売したおもちゃなどを渡する場合ある)を提供。どれがもらえるかはお楽しみ。



また、8月17日・18日の2日間は、ハッピーセット「ポケモン」を1セット購入につき、アミューズメントマシン「ポケモンフレンダ」で遊べる「マクドナルドオリジナル フレンダピック」をプレゼント(数量限定)。

なお、ハッピーセットでは、7月12日より、新しい絵本とミニ図鑑が販売中(絵本とミニ図鑑はそれぞれおよそ2ヵ月で次のシリーズへと切り替わる)。

ハッピーセットの価格は490円~(一部店舗およびデリバリーサービスでは価格が異なる)。



※記事中の価格は“税込み”。

©Nintendo・Creatures・GAME FREAK・TV Tokyo・ShoPro・JR Kikaku ©PokémonTM, ®, and character names are trademarks of Nintendo.©2024 McDONALD’S©2024 Pokémon. ©1995-2024 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.ポケットモンスター・ポケモン・Pokémon は任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。