Razer「Razer|Fortniteコレクション」シリーズ
「フォートナイト」コラボのゲーミングデバイスがRazerから発売
Razerから、人気TPS「フォートナイト」とコラボレーションしたゲーミングデバイス「Razer|Fortniteコレクション」シリーズが発売された。秋葉原ではTSUKUMO eX.で販売中だ。
「Razer DeathAdder V3 Pro Fortnite Edition」は、重量63gのゲーミングマウス「Razer DeathAdder V3 Pro」ベースの超軽量ワイヤレスマウス。最大30000dpiのFocus Pro 30K Optical Sensorを搭載、別売りドングルと組み合わせれば最大4000Hzレートに対応する。コラボ特典としてゲーム内アイテムのクリフハンガー ツルハシが付属。価格は2万8980円。
「Razer BlackWidow V4 X Fortnite Edition」は、オリジナルの第3世代スイッチを採用する「Razer BlackWidow V4 X」をベースにしたゲーミングキーボード。コラボ特典として「クリフハンガー ツルハシ」が付属する。
「Razer Kraken V3 X Fortnite Edition」は、重量280gの軽量設計が特徴の「Razer Kraken V3 X」をベースとしたゲーミングヘッドセット。コラボ特典は「ラプター グライダー」が付属する。
「Razer Goliathus Extended Chroma Fortnite Edition」は、大判サイズのゲーミングマウスパッド。特典は「ドーントレスドラゴン グライダー」が付属する。
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