Razer「Razer|Fortniteコレクション」シリーズ

「フォートナイト」コラボのゲーミングデバイスがRazerから発売

文●山県　編集●北村／ASCII

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　Razerから、人気TPS「フォートナイト」とコラボレーションしたゲーミングデバイス「Razer|Fortniteコレクション」シリーズが発売された。秋葉原ではTSUKUMO eX.で販売中だ。

人気TPS「フォートナイト」とコラボレーションしたゲーミングデバイス「Razer|Fortniteコレクション」シリーズ

　「Razer DeathAdder V3 Pro Fortnite Edition」は、重量63gのゲーミングマウス「Razer DeathAdder V3 Pro」ベースの超軽量ワイヤレスマウス。最大30000dpiのFocus Pro 30K Optical Sensorを搭載、別売りドングルと組み合わせれば最大4000Hzレートに対応する。コラボ特典としてゲーム内アイテムのクリフハンガー ツルハシが付属。価格は2万8980円。

　「Razer BlackWidow V4 X Fortnite Edition」は、オリジナルの第3世代スイッチを採用する「Razer BlackWidow V4 X」をベースにしたゲーミングキーボード。コラボ特典として「クリフハンガー ツルハシ」が付属する。

重量63gのゲーミングマウス「Razer DeathAdder V3 Pro Fortnite Edition」

オリジナルの第3世代スイッチを採用するゲーミングキーボード「Razer BlackWidow V4 X Fortnite Edition」

　「Razer Kraken V3 X Fortnite Edition」は、重量280gの軽量設計が特徴の「Razer Kraken V3 X」をベースとしたゲーミングヘッドセット。コラボ特典は「ラプター グライダー」が付属する。

　「Razer Goliathus Extended Chroma Fortnite Edition」は、大判サイズのゲーミングマウスパッド。特典は「ドーントレスドラゴン グライダー」が付属する。

重量280gの軽量設計が特徴のヘッドセット「Razer Kraken V3 X Fortnite Edition」;大判サイズのゲーミングマウスパッド「Razer Goliathus Extended Chroma Fortnite Edition」

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