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Western Digital「WDS500G4B0E」、「WDS100T4B0E」、「WDS200T4B0E」、「WDS400T4B0E」

M.2 SSDの新定番になりそうな新製品「WD BLUE SN5000」が登場

2024年07月13日 13時00分更新

文● 山県　編集●北村／ASCII

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　Western Digitalから、PCI Express 4.0対応NVMe M.2 SSD「WD BLUE SN5000」シリーズが発売された。ラインナップは500GB「WDS500G4B0E」(1万1280円)、1TB「WDS100T4B0E」(1万5780円)、2TB「WDS200T4B0E」(2万8980円)、4TB「WDS400T4B0E」(5万1980円)。秋葉原では、パソコンショップアーク、パソコン工房 秋葉原本店、ツクモパソコン本店、TSUKUMO eX.で販売中だ。

PCI Express 4.0対応NVMe M.2 SSD「WD BLUE SN5000」シリーズ。500GB～4TBまで全部で4製品が発売中

　AI処理やクリエイティブワークフロー向けとされるNVMe M.2 SSDの新製品。NANDフラッシュは500GB/1TB/2TBが3D TLC NAND、4TBが3D QLC NANDと異なる点には注意だが、転送速度は従来モデルから向上しシーケンシャルリード最高5500MB/s、同ライト最高5000MB/s、ランダムリード最高73万IOPS、同ライト最高90万IOPSとなっている。

NANDフラッシュは500GB/1TB/2TBが3D TLC NAND、4TBが3D QLC NANDと異なる

　データ移行ソフト「Acronis True Image for Western Digital」や、ドライブの健全性を監視する「Western Digital Dashboardアプリケーション」が利用可能だ。なお詳細については、AI時代だからこそNVMe SSDで強化!! 新登場「WD BLUE SN5000」速攻レビューで詳しく紹介しているので参照してもらいたい。

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