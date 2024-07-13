Pulsar「X2H Wireless SuperClear」「X2H Wireless ClearBlack」「X2H Mini Wireless SuperClear」「X2H Mini Wireless ClearBlack」
スケルトン仕様の軽量ワイヤレスマウス4モデルがPulsarからデビュー
2024年07月13日 13時00分更新
Pulsarから、半透明の素材を採用する軽量ワイヤレスマウス「X2H Wireless SuperClear」「X2H Wireless ClearBlack」「X2H Mini Wireless SuperClear」「X2H Mini Wireless ClearBlack」が発売された。価格は1万3860円。秋葉原ではパソコンショップアーク、ツクモパソコン本店、TSUKUMO eX.で販売中だ。
裏面が肉抜き構造となる軽量ワイヤレスマウス。センサーにはPixArt PAW3395を搭載し、分解能最大2万6000dpi、トラッキング速度650IPS、最大加速度50Gというスペックを誇る。Nordic MCUによる、ラグのないワイヤレス接続も特徴だ。
本体サイズは「X2H Wireless」が65(W)×120(D)×39(H)mm、重量は54±1g。「X2H Mini Wireless」が62(W)×115.6(D)×38(H)mm、重量は52±1gとなっている。