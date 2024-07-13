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Pulsar「X2H Wireless SuperClear」「X2H Wireless ClearBlack」「X2H Mini Wireless SuperClear」「X2H Mini Wireless ClearBlack」

スケルトン仕様の軽量ワイヤレスマウス4モデルがPulsarからデビュー

2024年07月13日 13時00分更新

文● 山県　編集●北村／ASCII

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　Pulsarから、半透明の素材を採用する軽量ワイヤレスマウス「X2H Wireless SuperClear」「X2H Wireless ClearBlack」「X2H Mini Wireless SuperClear」「X2H Mini Wireless ClearBlack」が発売された。価格は1万3860円。秋葉原ではパソコンショップアーク、ツクモパソコン本店、TSUKUMO eX.で販売中だ。

内部が見える半透明のクリア素材を採用する軽量ワイヤレスマウス「X2H Wireless SuperClear」「X2H Wireless ClearBlack」「X2H Mini Wireless SuperClear」「X2H Mini Wireless ClearBlack」

　裏面が肉抜き構造となる軽量ワイヤレスマウス。センサーにはPixArt PAW3395を搭載し、分解能最大2万6000dpi、トラッキング速度650IPS、最大加速度50Gというスペックを誇る。Nordic MCUによる、ラグのないワイヤレス接続も特徴だ。

内部が見える半透明のクリア素材筐体を採用。裏面は肉抜き構造の軽量ワイヤレスマウス

　本体サイズは「X2H Wireless」が65(W)×120(D)×39(H)mm、重量は54±1g。「X2H Mini Wireless」が62(W)×115.6(D)×38(H)mm、重量は52±1gとなっている。

別売の4Kドングルが必要だがワイヤレス4K接続に対応する

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