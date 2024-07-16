週刊アスキー No.1500(2024年7月16日発行)

おかげさまで通巻1500号。1989年のEYE・COM創刊から現在の週刊アスキー電子版まで。週アスを暖かく見守ってくださった読者の皆さん、本当にありがとうございます！ 1500号、そしてその先を目指して編集部一同がんばっていきますよ!!
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【表紙の人】
小栗有以
【特集】
AIに強い鉄板ノートPCを買う
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新「Galaxy Z Flip」は折り目がさらに目立たぬように！／ASCII Top Stories
【特別企画】
祝 週刊アスキー 1500号刊行
【連載】
ASCII Power Review
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T教授の戦略的衝動買い
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みやさとけいすけの工具探検隊
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週替わりギークス
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JavaScriptの部屋
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福田有宵先生が占う！ 今週の運勢／7/16-7/22
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NeXT=完全予想
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■通巻：1500号
■発行：2024年7月16日(火)
■次号発行予定：2024年7月23日(火)