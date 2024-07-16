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週刊アスキー No.1500(2024年7月16日発行)

2024年07月16日 00時00分更新

文● ASCII

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おかげさまで通巻1500号。1989年のEYE・COM創刊から現在の週刊アスキー電子版まで。週アスを暖かく見守ってくださった読者の皆さん、本当にありがとうございます！　1500号、そしてその先を目指して編集部一同がんばっていきますよ!!

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【表紙の人】
小栗有以

【特集】
AIに強い鉄板ノートPCを買う

【ニュース】
新「Galaxy Z Flip」は折り目がさらに目立たぬように！／ASCII Top Stories

【特別企画】
祝 週刊アスキー 1500号刊行

【連載】
ASCII Power Review

【連載】
T教授の戦略的衝動買い

【連載】
みやさとけいすけの工具探検隊

【連載】
週替わりギークス

【連載】
JavaScriptの部屋

【ニュース】
X68000のエラーメッセージを表示するジョイポート接続のLCDユニット／ASCII秋葉原情報局

【連載】
ジサトラ！

【連載】
「Riven」／ゲーム部＋

【連載】
今週のねこちゃん写真館

【連載】
今週のグルメ

【連載】
ASCII倶楽部に行こう!!

【連載】
アスキーストア通信

【連載】
コラムジャングル

【ニュース】
電気代が自動で節約できる石のようなスマートリモコン／ASCII.jp News

【連載】
今週のグラビア

【連載】
福田有宵先生が占う！ 今週の運勢／7/16-7/22

【連載】
NeXT=完全予想

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■通巻：1500号
■発行：2024年7月16日(火)
■次号発行予定：2024年7月23日(火)

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