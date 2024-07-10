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お買い得品からこの機会からこその買い物まで！ Amazonファンのお祭り！ プライムデー特集 第4回

高出力USBアダプターや充電器など、CIOが「Amazonプライムデー」に大量出品

2024年07月10日 17時45分更新

文● ASCII

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　CIOは7月11日の先行セールより、「Amazonプライムデー」にて同社製品をセール価格で販売する。

　小型・高出力のモバイルバッテリー「SMARTCOBY」シリーズや、小型のGaN急速充電器「NovaPort」シリーズなど、売れ筋人気製品や新商品を最大51％オフで販売（セール価格になっていない場合、クーポンの使用でセール価格で購できる）。

主なセール商品

Polaris CUBE DESK 
ACコンセント×3・USB Type-C×2・USB Type-A×1搭載、最大67W

Polaris CUBE DESK
　セール価格：4580円（30％オフ）
　販売ページ（ブラック）
　販売ページ（ホワイト）

SMARTCOBY TRIO 20000mAh 35W
USB Type-C×2・USB Type-A×1搭載、最大35W出力

SMARTCOBY TRIO 20000mAh 35W
　セール価格：4980円（28%オフ）
　販売ページ（ブラック）
　販売ページ（ホワイト）

NovaPortTRIO Ⅱシリーズ
USB Type-C×2・USB Type-C×1搭載、67W高出力

NovaPortTRIO Ⅱシリーズ
　セール価格：3980円（39%オフ）
　販売ページ（ブラック）
　販売ページ（ホワイト）

15cmシリコンケーブル・カラビナ付きケーブルホルダー
絡みづらいシリコン被覆を採用。高耐久設計。CtoCタイプはPD100W対応

シリコンケーブル15cm（C to Lightning／C to C）
　セール価格：（CtoL）1580円（16%オフ）
　　　　　　   （CtoC）1080円（21％オフ）
　販売ページ（CtoL）
　販売ページ（CtoC）

カラビナ付きケーブルホルダー（C to Lightning／C to C）
　販売価格：550円
　販売ページ（CtoL）
　販売ページ（CtoC）

セール対象モバイルバッテリー

SMARTCOBY Pro CABLE
　単ポート最大35W出力対応の10000mAh、脱着可能なケーブルを内蔵。
　販売ページ（USB Type-C to C）
　販売ページ（(USB Type-C to Lightning）
 
SMARTCOBY Pro 30W
　最大30W出力対応、10000mAh、数値残量LED搭載。
　販売ページ

SMARTCOBY Pro 30W2C シボ加工モデル
　SMARTCOBY ProシリーズのUSB Type-C×2タイプ。最大30W出力、10000mAh。
　販売ページ

SMARTCOBY DUO
　1ポート20W、2ポート合計40W出力、10000mAh搭載。
　販売ページ

SMARTCOBY DUO（第二世代）
　USB Type-C×2搭載、同時充電時は20W×２の合計40W出力に対応
　販売ページ

SMARTCOBY SLIM 5000mAh
　容量5000mAh、PD20Ｗ急速充電。1％単位のデジタル表示搭載。
　販売ページ

Apple Watch充電器兼モバイルバッテリー「SMARTCOBY DUAL」／マグネット式ワイヤレス充電スタンド「NovaWave 3Way」

Apple Watch充電器兼モバイルバッテリー「SMARTCOBY DUAL」
　セール価格：4480円（37%オフ）
　販売ページ

マグネット式ワイヤレス充電スタンド「NovaWave 3Way」
　セール価格：3580円（18％オフ）
　販売ページ

ディスプレー付きケーブル
USB Type-C to C（ストレート・L字）

ディスプレー付きケーブル USB Type-C to C（ストレート／L字）
　セール価格：1m 1500円（19%オフ）
　　　　　　　2ｍ 1750円（19%オフ）
　販売ページ

CIOマグネットシリコンケーブル1m USB Type-C to C（ストレート／L字）

CIOマグネットシリコンケーブル1m USB Type-C to C（ストレート／L字）
ディスプレー無し
　セール価格：1550円～（最大17％オフ）
　販売ページ
ディスプレー有り
　セール価格：1680円～（最大18％オフ）
　販売ページ

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