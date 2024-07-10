お買い得品からこの機会からこその買い物まで！ Amazonファンのお祭り！ プライムデー特集 第4回
高出力USBアダプターや充電器など、CIOが「Amazonプライムデー」に大量出品
2024年07月10日 17時45分更新
CIOは7月11日の先行セールより、「Amazonプライムデー」にて同社製品をセール価格で販売する。
小型・高出力のモバイルバッテリー「SMARTCOBY」シリーズや、小型のGaN急速充電器「NovaPort」シリーズなど、売れ筋人気製品や新商品を最大51％オフで販売（セール価格になっていない場合、クーポンの使用でセール価格で購できる）。
主なセール商品
Polaris CUBE DESK
セール価格：4580円（30％オフ）
販売ページ（ブラック）
販売ページ（ホワイト）
SMARTCOBY TRIO 20000mAh 35W
セール価格：4980円（28%オフ）
販売ページ（ブラック）
販売ページ（ホワイト）
NovaPortTRIO Ⅱシリーズ
セール価格：3980円（39%オフ）
販売ページ（ブラック）
販売ページ（ホワイト）
シリコンケーブル15cm（C to Lightning／C to C）
セール価格：（CtoL）1580円（16%オフ）
（CtoC）1080円（21％オフ）
販売ページ（CtoL）
販売ページ（CtoC）
カラビナ付きケーブルホルダー（C to Lightning／C to C）
販売価格：550円
販売ページ（CtoL）
販売ページ（CtoC）
SMARTCOBY Pro CABLE
単ポート最大35W出力対応の10000mAh、脱着可能なケーブルを内蔵。
販売ページ（USB Type-C to C）
販売ページ（(USB Type-C to Lightning）
SMARTCOBY Pro 30W
最大30W出力対応、10000mAh、数値残量LED搭載。
販売ページ
SMARTCOBY Pro 30W2C シボ加工モデル
SMARTCOBY ProシリーズのUSB Type-C×2タイプ。最大30W出力、10000mAh。
販売ページ
SMARTCOBY DUO
1ポート20W、2ポート合計40W出力、10000mAh搭載。
販売ページ
SMARTCOBY DUO（第二世代）
USB Type-C×2搭載、同時充電時は20W×２の合計40W出力に対応
販売ページ
SMARTCOBY SLIM 5000mAh
容量5000mAh、PD20Ｗ急速充電。1％単位のデジタル表示搭載。
販売ページ
Apple Watch充電器兼モバイルバッテリー「SMARTCOBY DUAL」
セール価格：4480円（37%オフ）
販売ページ
マグネット式ワイヤレス充電スタンド「NovaWave 3Way」
セール価格：3580円（18％オフ）
販売ページ
ディスプレー付きケーブル USB Type-C to C（ストレート／L字）
セール価格：1m 1500円（19%オフ）
2ｍ 1750円（19%オフ）
販売ページ
CIOマグネットシリコンケーブル1m USB Type-C to C（ストレート／L字）
ディスプレー無し
セール価格：1550円～（最大17％オフ）
販売ページ
ディスプレー有り
セール価格：1680円～（最大18％オフ）
販売ページ
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