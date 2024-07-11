お買い得品からこの機会からこその買い物まで！ Amazonファンのお祭り！ プライムデー特集 第7回
PFU製品などが2024年7月17日23時59分までお得に
AmazonプライムデーはHHKBの買い時だ！ 15.6型「RICOH Light Monitor」も特価中
2024年07月11日 00時00分更新
HHKBとRICOH Light Monitorがお得な価格に
PFUは2024年7月11日(木)0時から17日(水)23時59分まで、Amazonプライムデー／プライムデー先行セールにて、Happy Hacking Keyboard（HHKB）およびRICOH Light Monitorを特別価格で販売中。
HHKBのフラグシップ機が雪モデルを含めて一律、Amazonプライムデー2024特別価格となっているほか、15.6インチのバッテリー内蔵有機ELポータブルタッチディスプレー「RICOH Light Monitor」の特価販売が注目ポイント。
セール対象商品は、HHKB Professional HYBRID Type-S、HHKB Professional HYBRID、HHKB Professional Classic、そしてRICOH Light Monitorの各種。
セール対象製品
HHKB Professional Type-S
PFU HHKB Professional Type-S 英語配列/墨 PD-KB800BS
PFU HHKB Professional Type-S 英語配列/白 PD-KB800WS
PFU HHKB Professional Type-S 英語配列/雪 PD-KB800YSC
PFU HHKB Professional Type-S 無刻印(英語配列)/墨 PD-KB800BNS
PFU HHKB Professional Type-S 無刻印(英語配列)/白 PD-KB800WNS
PFU HHKB Professional Type-S 無刻印(英語配列)/雪 PD-KB800YNS
PFU HHKB Professional Type-S 日本語配列/墨 PD-KB820BS
PFU HHKB Professional Type-S 日本語配列/白 PD-KB820WS
PFU HHKB Professional Type-S 日本語配列/雪 PD-KB820YSC
PFU HHKB Professional Type-S 無刻印(日本語配列)/雪 PD-KB820YNS
HHKB Professional HYBRID
PFU HHKB Professional HYBRID 英語配列/墨 PD-KB800B
PFU HHKB Professional HYBRID 英語配列/白 PD-KB800W
PFU HHKB Professional HYBRID 無刻印(英語配列)/墨 PD-KB800BN
PFU HHKB Professional HYBRID 無刻印(英語配列)/白 PD-KB800WN
PFU HHKB Professional HYBRID 日本語配列/墨 PD-KB820B
PFU HHKB Professional HYBRID 日本語配列/白 PD-KB820W
HHKB Professional Classic
PFU HHKB Professional Classic 英語配列/墨 PD-KB401B
PFU HHKB Professional Classic 英語配列/白 PD-KB401W
RICOH Light Monitor
RICOH Light Monitor 150（有線タイプ）
RICOH Light Monitor 150BW（無線タイプ）
なお、今回のAmazonプライムデーで購入した場合でも現在開催中の「HHKB推し活応援キャンペーン」に応募可能。また、RICOH Light Monitorを購入すると「Light Monitor 選べるサマープレゼントキャンペーン」に応募できる。
・Happy Hacking Keyboard（HHKB）のWebでの正規販売店は、PFUダイレクトのみになります。
・出品者がPFUダイレクトになっていることをご確認ください。
・在庫があるものが対象になります。
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