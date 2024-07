アップル、ロシア政府の要望に応じてVPNアプリをApp Storeから削除か

アップルがロシア政府機関の要請に応じ、ロシアのApp Storeで複数のVPNアプリの配信を停止していることが7月4日、わかった。

配信停止を開発者が公式に認めているのは、「Red Shield VPN」と「Le VPN」の2サービス。両サービスとも公式サイトやXアカウントを通して、配信が停止した理由はロシア連邦通信・情報技術・マスコミ分野監督庁(Roskomnadzor)がアップルにアプリの配信停止を要請し、同社が応じたためだとしている。

🚨 Breaking: Le VPN app removed from Russian App Store. Roskomnadzor tightens control over VPNs. Digital freedom at risk. Stay informed: