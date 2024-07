ロッテリア「みんなあつまれ！すみっコとどきどき♪キッズセット」7月12日販売開始

ロッテリアは7月12日~9月上旬、「すみっコぐらし」とコラボレーションしたロッテリアオリジナル「みんなあつまれ!すみっコとどきどき♪キッズセット」を販売する。

すみっコぐらしたちがスポーツや吹奏楽などの部活動をしている「すみっコ部」をテーマに、「すみっコぐらしおもちゃ」が付いた 「みんなあつまれ!すみっコとどきどき♪キッズセット」を期間限定で販売。以下の4種類のキッズセットメニューが対象となる。



A:キッズ チーズバーガーセット:590円

B:キッズ てりやきバーガーセット:610円

C:チキンからあげっとセット:490円

D:おてがるパンケーキセット:490円



セットに付いてくる「すみっコぐらしおもちゃ」は、ピンポン対決を楽しめる「たいせん!すみっコピンポン」、外遊びにぴったりな「ゴーゴー!すみっコサッカー」、 組み立てて回して遊べる「くるっと♪すみっコダンスこま」の3種類から1種類を選ぶことができる。

※新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、各自治体により自粛要請等が行われている可能性があります。あらかじめ最新の情報をご確認ください。

またお出かけの際は、手洗いやマスクの着用、咳エチケットなどの感染拡大の防止に充分ご協力いただくようお願いいたします。



©2024 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.