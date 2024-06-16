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Razer「Razer Cobra Pro (White Edition)」

白色キター！ Razerのマウス「Cobra Pro」に新色追加

2024年06月16日 00時03分更新

文● 山県　編集●北村／ASCII

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　Razerから、ホワイトでコンパクトな左右対称ゲーミングマウス「Razer Cobra Pro (White Edition)」が発売された。価格は2万2480円。秋葉原ではパソコンショップアーク、ツクモパソコン本店、TSUKUMO eX.で販売中だ。

ホワイトでコンパクトな左右対称ゲーミングマウス「Razer Cobra Pro (White Edition)」

　2023年6月に発売された「Cobra Pro」のカラーバリエーションモデル。3つの接続モード (Razer HyperSpeed Wireless、Bluetooth、有線)に対応し、RAZER FOCUS PRO 30Kオプティカルセンサーを搭載。トップにに7、サイドに2、裏面に1つのボタンを備え、5つのプロファイルと10のカスタマイズが可能だ。

「Cobra Pro」のカラーバリエーションモデル。3つの接続モード (Razer HyperSpeed Wireless、Bluetooth、有線)に対応

　そのほか、11のRazer Chroma RGBゾーンを搭載。耐クリック回数を9000万回の第3世代 Razerオプティカルマウススイッチを採用し、最大解像度は3万DPI、耐スピード性能は750IPS、加速度は70G。本体サイズは62.5(W)×119.6(D)×38.1(H)mm、重量は約77gとなっている。

トップにに7、サイドに2、裏面に1つのボタンを備え、5つのプロファイルと10のカスタマイズが可能

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