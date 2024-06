14型のフルHD対応モバイル液晶ディスプレーがVerbatimから発売

Verbatimから、14型のフルHD解像度対応モバイル液晶ディスプレー「PM-14」が発売された。販売しているのはTSUKUMO eX.で、価格は1万7820円だ。

14型のTFT液晶ノングレアパネルを採用するモバイル液晶ディスプレーの新製品。基本スペックは最大解像度1920×1080ドット、アスペクト比16:9、最大表示色1677万色、視野角度上下:178/左右:178度、最大輝度標準値220~250cd/m2、最大リフレッシュレート60Hz、応答速度6ms[GTG]というもので、Nintendo Switch用のディスプレーとしても利用できそうだ。

インターフェースは映像入力端子がHDMI、USB Type-C(DisplayPort Alt Mode)×2、ヘッドフォン端子 ステレオミニジャック3.5mm、USB 2.0(Type-A)×1、内蔵スピーカー1W (8Ω) ×2。電源はACアダプターまたはUSB Type-Cを利用する。そのほか、本体サイズは約322(W)×205(D)×12(H)mm、重量540g。製品にはUSB C to C ケーブル (1m)、USB A to C ケーブル (1.5m)、HDMIケーブル (1.5m)、ACアダプター、保護ケースが付属する。