Cooler Master「V Platinum 1100 V2」、「V Platinum 1300 V2」
長期保証12年のATX 3.1対応大容量PLATINUM電源が発売
2024年05月11日 13時00分更新
Cooler Masterから、ATX 3.1対応で80PLUS PLATINUM認証取得の電源ユニット「V Platinum V2」シリーズが発売された。ラインナップは容量1100Wの「V Platinum 1100 V2」(3万7980円)と1300Wの「V Platinum 1300 V2」(4万3980円)の2モデル。秋葉原ではパソコンショップアーク、ツクモパソコン本店、TSUKUMO eX.で販売中だ。
ATX 3.1対応で最大600WまでGPUに給電できる高耐久な90度12V-2x6ケーブルを装備。冷却ファンは135mmのMobiusファンで回転数2400±10% RPMで、低負荷時は回転が停止するセミファレス機能「zero-RPMファンモード」に対応する。
ケーブルは必要なものを接続するフルモジュラーケーブル仕様。保護回路はOPP、OVP、OTP、OCP、SCP、UVP、Surge and Inrush Protectionを搭載し、全体サイズは150(W)×160(D)×86(H)mm、製品保証が12年間と長いのも特徴だ。