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2月28日（水）発売！紙の週刊アスキーです

週刊アスキー特別編集　週アス2024March

2024年02月21日 17時00分更新

文● ASCII

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パソコンをもっと楽しく、快適に使いこなす！周辺機器＆ガジェットを紹介

週刊アスキー特別編集　週アス2024March(アスキームック)[Amazon]

アスキームック 週刊アスキー特別編集
『週アス2024March』は2月28日(水)発売です。

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特集など内容の詳細は以下。
★2月28日0時以降、アスキーの有料会員サービス「ASCII倶楽部」会員の方は、内容をクリックすると直接ページが開きます。

【表紙の人】
愛来（AMEFURASSHI）

【特集】
PC作業が快適になる周辺機器＆ガジェット

【特集】
超便利小型・軽量ガジェット

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Copilot Proを便利に使う

【特集】
Bluetoothの基礎知識

【特集】
プチプライスガジェット

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【連載ほか】
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週刊アスキー特別編集　週アス2024March(アスキームック)[Amazon]

■ 判型：A4変型判
■ ISBN：978-4-04-911202-3
■ 発売：2024年2月28日
■ 定価：本体555円＋税

　

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