週刊アスキー No.1474(2024年1月16日発行)

特集1は進化を続けるBluetooth。最新動向を踏まえ、その基礎を学んでいこう。特集2は生活に便利、本当に役立つプチプライスガジェットを紹介する。
週アス最新号は1月16日（火）発行です。
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【表紙の人】
山田杏奈
【特集】
Bluetoothの基礎知識
【特集】
プチプライスガジェット
【ニュース】
CES 2024：GeForce RTX 4080 SUPER登場／ASCII Top Stories
【ASCII Power Review】
Swift Go
【連載】
最先端 “エモ”ガジェットレビュー
【連載】
T教授の戦略的衝動買い
【連載】
正能茉優／週替わりギークス
【連載】
JavaScriptの部屋
【ニュース】
ステータス表示用3.5型サブ液晶／ASCII秋葉原情報局
【連載】
ジサトラ！
【連載】
「アンダイイング」／ゲーム部＋
【連載】
今週のねこちゃん写真館
【連載】
今週のグルメ
【連載】
ASCII倶楽部に行こう!!
【連載】
アスキーストア通信
【ニュース】
世界初のCore Ultra搭載Chromebook／ASCII.jp News
【連載】
今週のグラビア
【連載】
福田有宵先生が占う！ 今週の運勢／1/16-1/22
【連載】
NeXT=完全予想
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■通巻：1474号
■発行：2024年1月16日(火)
■次号発行予定：2024年1月23日(火)