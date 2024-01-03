セール期間は2024年1月7日(日)23:59まで
PFUのHHKB Professional HYBRID Type-SがAmazon新年初売りセールで特価販売中
2024年01月03日 09時00分更新
新年はHHKBが安い！
PFUは2024年1月7日(日)23:59まで、Amazon新年初売りセールにてHappy Hacking Keyboard（HHKB）Type-Sの雪・白モデルおよび、HHKB HYBRIDとClassicの白モデルを特別価格で販売する。
対象は下記の通り（以下は、Amazon.co.jpへのリンク）。
HHKB Professional HYBRID Type-S……2000円OFF
PFU HHKB Professional Type-S 英語配列/雪 PD-KB800YSC
PFU HHKB Professional Type-S 英語配列/白 PD-KB800WS
PFU HHKB Professional Type-S 無刻印(英語配列)/雪 PD-KB800YNS
PFU HHKB Professional Type-S 無刻印(日本語配列)/雪 PD-KB820YNS
PFU HHKB Professional Type-S 無刻印(英語配列)/白 PD-KB800WNS
PFU HHKB Professional Type-S 日本語配列/雪 PD-KB820YSC
PFU HHKB Professional Type-S 日本語配列/白 PD-KB820WS
HHKB Professional HYBRID……2000円OFF
PFU HHKB Professional HYBRID 英語配列/白 PD-KB800W
PFU HHKB Professional HYBRID 無刻印(英語配列)/白 PD-KB800WN
PFU HHKB Professional HYBRID 日本語配列/白 PD-KB820W
HHKB Professional Classic……2000円OFF
PFU HHKB Professional Classic 英語配列/白 PD-KB401W
・Happy Hacking Keyboard（HHKB）のWebでの正規販売店は、PFUダイレクトのみになります。
・出品者がPFUダイレクトになっていることをご確認ください。
・在庫があるものが対象になります。