MSI「MAG B760M MORTAR WIFI II」
機能豊富なMicro ATXマザー「MAG B760M MORTAR WIFI II」が発売
MSIから、インテルB760搭載マザーボード「MAG B760M MORTAR WIFI II」が発売された。価格は3万4980円。秋葉原では、パソコンショップアーク、パソコン工房 秋葉原本店、ツクモパソコン本店、TSUKUMO eX.で販売中だ。
安定性と耐久性に優れる「MAG」シリーズの新モデル。Micro ATXサイズながら機能が豊富で12+1+1 Duet Rail Power Systemによる電源回路や6層基板+2オンス厚銅層、大型ヒートシンクとM.2 Shield Frozrを採用する。
主なスペックは、拡張スロットがPCI Express(5.0) x16×1、PCI Express(3.0) x4×1。メモリーは、DDR5 DIMM×4(DDR5-7800、最大192GB)。オンボードインターフェースとして、2.5ギガビットLAN(Realtek)、Wi-Fi 6E (IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax)+Bluetooth 5.3 (intel Wi-Fi 6E)、サウンド(Realtek ALC897 8CH HD Audio)、M.2×3、SATA3.0×4、USB3.2 Gen2×2(Type-C)などを装備。グラフィックス出力機能としてHDMI 2.1、DisplayPort 1.4を備える。