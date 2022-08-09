MSI「MAG B760M MORTAR WIFI II」

機能豊富なMicro ATXマザー「MAG B760M MORTAR WIFI II」が発売

文●山県　編集●北村／ASCII

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　MSIから、インテルB760搭載マザーボード「MAG B760M MORTAR WIFI II」が発売された。価格は3万4980円。秋葉原では、パソコンショップアーク、パソコン工房 秋葉原本店、ツクモパソコン本店、TSUKUMO eX.で販売中だ。

機能豊富なMicro ATXマザー「MAG B760M MORTAR WIFI II」が発売
機能豊富なMicro ATXマザー「MAG B760M MORTAR WIFI II」が発売

インテルB760搭載マザーボード「MAG B760M MORTAR WIFI II」

　安定性と耐久性に優れる「MAG」シリーズの新モデル。Micro ATXサイズながら機能が豊富で12+1+1 Duet Rail Power Systemによる電源回路や6層基板+2オンス厚銅層、大型ヒートシンクとM.2 Shield Frozrを採用する。

機能豊富なMicro ATXマザー「MAG B760M MORTAR WIFI II」が発売
機能豊富なMicro ATXマザー「MAG B760M MORTAR WIFI II」が発売

Micro ATXサイズでゲーミングPCを組むならおすすめの1枚。チップセットがインテルB760なのでコストも抑えられる

　主なスペックは、拡張スロットがPCI Express(5.0) x16×1、PCI Express(3.0) x4×1。メモリーは、DDR5 DIMM×4(DDR5-7800、最大192GB)。オンボードインターフェースとして、2.5ギガビットLAN(Realtek)、Wi-Fi 6E (IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax)+Bluetooth 5.3 (intel Wi-Fi 6E)、サウンド(Realtek ALC897 8CH HD Audio)、M.2×3、SATA3.0×4、USB3.2 Gen2×2(Type-C)などを装備。グラフィックス出力機能としてHDMI 2.1、DisplayPort 1.4を備える。

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