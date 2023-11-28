週刊アスキー No.1467(2023年11月28日発行)

特集1はWindows 11。23H2のアップデートポイントを中心により詳しく新機能をチェックする。特集2は大掃除グッズ。よいクリーナーの選び方は？
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【表紙の人】
美澄衿依
【特集】
最新クリーナー＆お掃除グッズ
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「Adobe MAX Japan 2023」にCSOベルスキー氏も来日ほか／ASCII Top Stories
【ASCII Power Review】
Swift Edge 16
【連載】
最先端 “エモ”ガジェットレビュー
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腕時計バブル時代にロレックスを売却する／T教授の戦略的衝動買い
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JavaScriptの部屋
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Nintendo Switchをライトアップできる「ゲーミングLEDショーケース」ほか／ASCII秋葉原情報局
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iPhone 15 Pro Maxは取材や出張に最適かも!?ほか／ジサトラ！
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ロボコップの新作FPS「RoboCop: Rogue City」／ゲーム部＋
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今週のねこちゃん写真館
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NTT法廃止、なぜ議論に? 2つの論点／ASCII倶楽部に行こう!!
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eSIM内蔵で単体通話＆ナビが可能な「HUAWEI WATCH 4」を発表ほか／ASCII.jp News
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福田有宵先生が占う！ 今週の運勢／11/28-12/4
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NeXT=完全予想
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■通巻：1467号
■発行：2023年11月28日(火)
■次号発行予定：2023年12月5日(火)