最大3万円クーポン＆PayPayポイント！Yahoo!トラベルでお得な宿泊を

インターネット旅行予約サービス「Yahoo!トラベル」は11月22日より、宿泊と航空券がセットでお得な「ヤフーパック」で、人気の宿泊施設が期間限定でお得になる「ヤフーパックウルトラセール」を開始した。

「ヤフーパックウルトラセール」では、宿泊施設と航空券を自由に組み合わせることができるオリジナルパッケージツアー「ヤフーパック」で国内対象エリアの人気宿泊施設を期間限定のお得な価格で提供。

また、最大3万円割引になる「JAL限定・ANA限定クーポン」の配布（枚数限定）やJAL便での予約でPayPayポイントが追加で5％、さらにYahoo!プレミアム会員なら通常の5％特典と合わせて最大で10％のPayPayポイントが付与されるキャンペーンも同時に実施。

各キャンペーン・クーポンの併用も可能なので、さらにお得に旅行の予約が可能だ。

各種クーポン概要

ヤフーパックウルトラセール

期間：11月22日12時〜12月4日12時

対象施設：北海道・首都圏・関西・九州・沖縄の一部施設

対象商品：ヤフーパック（宿泊＋航空券）

対象旅行期間：11月23日出発〜2024年5月6日出発

URL：https://travel.yahoo.co.jp/promo/dp/ultrasale?sc_e=media_pr

JAL限定クーポン

期間：11月22日12時〜12月4日

対象エリア：全国

特典内容：最大3万円割引（枚数限定）

対象旅行期間：12月1日出発〜2024年5月31日出発

URL：https://travel.yahoo.co.jp/promo/coupon/dp/jal?sc_i=ultrasale

ANA限定クーポン

期間：11月22日12時〜12月4日

対象エリア：全国

特典内容：最大3万円割引（枚数限定）

対象旅行期間：12月1日出発〜2024年5月31日帰着

URL：https://travel.yahoo.co.jp/promo/coupon/dp/ana?sc_i=ultrasale

JAL限定 +5%お得キャンペーン

期間：11月22日12時〜12月4日

対象エリア：全国

対象商品：JAL便利用の一部商品

特典内容：PayPayポイントを5％追加付与

対象旅行期間：11月23日出発〜2024年3月31日出発

URL：https://travel.yahoo.co.jp/promo/dp/jal/points/202311?sc_i=ultrasale