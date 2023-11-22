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REALFORCE for Mac「PFU Limited Edition」も在庫機種が大幅値引き

HHKB Type-Sが10％OFF！ PFU、Amazonブラックフライデーに参加

2023年11月22日 00時00分更新

文● ASCII

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Amazonブラックフライデーの期間は2023年11月22日(水)00:00から12月1日(金)23:59まで（先行セール含む）

HHKB Type-S全10機種が10％OFF

　PFUは2023年11月22日(水)0時から12月1日(金)23時59分まで、毎年恒例のAmazonブラックフライデーにて、Happy Hacking Keyboard（HHKB）をはじめとするキーボード製品をお買い得価格で販売中。

　ブラックフライデーのセール対象商品は、HHKB Professional HYBRID Type-Sをはじめ、REALFORCE for Mac「PFU Limited Edition」の単品およびオプション品のセット各種。

　HHKB Professional HYBRID Type-Sは英語配列、日本語配列、無刻印など全10種すべてが10％OFFとなっている。

　REALFORCE for Mac「PFU Limited Edition」は在庫機種が1万50円OFF（フルキーボードのPZ-R2SA-US4M-WHは9550円OFF）、キーボードルーフとのセットは8600円OFF。

　また、以下4つのオプション品が販売追加される。
Keyboard Pod/キーボードルーフ（Professional用／スモーク）セット
Keyboard Pod/キーボードルーフ（Professional用／クリアー）セット
スマートケース2/キーボードルーフ（Professional用／スモーク）セットスマートケース2/キーボードルーフ （Professional用／クリアー）セット

セール対象製品一覧はこちら

・Happy Hacking Keyboard（HHKB）のWebでの正規販売店は、PFUダイレクトのみになります。
・出品者がPFUダイレクトになっていることをご確認ください。
・在庫があるものが対象になります。

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