REALFORCE for Mac「PFU Limited Edition」も在庫機種が大幅値引き
HHKB Type-Sが10％OFF！ PFU、Amazonブラックフライデーに参加
2023年11月22日 00時00分更新
HHKB Type-S全10機種が10％OFF
PFUは2023年11月22日(水)0時から12月1日(金)23時59分まで、毎年恒例のAmazonブラックフライデーにて、Happy Hacking Keyboard（HHKB）をはじめとするキーボード製品をお買い得価格で販売中。
ブラックフライデーのセール対象商品は、HHKB Professional HYBRID Type-Sをはじめ、REALFORCE for Mac「PFU Limited Edition」の単品およびオプション品のセット各種。
HHKB Professional HYBRID Type-Sは英語配列、日本語配列、無刻印など全10種すべてが10％OFFとなっている。
REALFORCE for Mac「PFU Limited Edition」は在庫機種が1万50円OFF（フルキーボードのPZ-R2SA-US4M-WHは9550円OFF）、キーボードルーフとのセットは8600円OFF。
また、以下4つのオプション品が販売追加される。
・Keyboard Pod/キーボードルーフ（Professional用／スモーク）セット
・Keyboard Pod/キーボードルーフ（Professional用／クリアー）セット
・スマートケース2/キーボードルーフ（Professional用／スモーク）セット ・スマートケース2/キーボードルーフ （Professional用／クリアー）セット
・Happy Hacking Keyboard（HHKB）のWebでの正規販売店は、PFUダイレクトのみになります。
・出品者がPFUダイレクトになっていることをご確認ください。
・在庫があるものが対象になります。