ゲーミングデバイスが年内最大割引！ 「SteelSeriesブラックフライデー」開催

SteelSeriesは11月22日（水）～12月1日（金）の期間、Amazon.co.jp、SteelSeries公式ストア楽天市場店、及び全国の家電量販店にて年内最大割引となる「SteelSeriesブラックフライデー」を開催する。

SteelSeriesブラックフライデー

開催期間：11月22日（水）0時～12月1日（金）23時59分

販売先特設ページ

Amazon.co.jp：https://www.amazon.co.jp/stores/page/52416EB8-317C-4027-B205-AC25D37151C1

※Amazonのページはまだ公開されていないので、忘れないようにブックマークが必要だ。

SteelSeries公式ストア楽天市場店：https://search.rakuten.co.jp/search/mall/steelseries/?sid=419855

ビックカメラ.com：https://www.biccamera.com/bc/category/?q=steelseries&sg=

ソフマップ・ドットコム：https://www.sofmap.com/search_result.aspx?gid=&keyword=steelseries

ヨドバシ.com：https://www.yodobashi.com/?word=steelseries

Joshin webショップ：https://joshinweb.jp/srhzs.html?KEYWORD=&KEY=ZS_ALL&KEY_M=ALL&QS=&QK=steelseries&category_id=&REQUEST_CODE=1

割引対象製品 一部

ヘッドセット、オーディオ製品

Arctis Nova 1 White：25%オフ

ComfortMAXシステムと4段階調節機能でぴったりフィットする超軽量ヘッドセット。ClearCast Gen 2ノイズキャンセリングマイクロフォンが、AIアルゴリズムを使用してバックグラウンドの音を低減し、クリアなコミュニケーションを実現する。

キーボード

Apex Pro TKL （2023）（英語配列／日本語配列）：20%オフ

従来のメカニカルキーボードと比べて作動が20倍高速、レスポンスが11倍高速になったゲーミングキーボード。OmniPointの調節可能なHyperMagneticスイッチで、キースとローグが必要な場合と確実にタイピングしたい場合をカスタマイズできる。

また、ラピッドトリガーを搭載。キー移動の固定点ではなく、移動距離に基づいてキーを動的にアクティブ / 非アクティブにすることで、スイッチの物理的な動作から生じるレイテンシーを排除する。

マウス

Aerox 3 Wireless (2022) Onyx：25%オフ

68gの超軽量デザインで、楽に素早く動いてゲームプレーができるゲーミングマウス。小型ながらも、200時間以上のバッテリー寿命と防水・防塵性能を備える。

スピーカー

Arena 3：20%オフ

大きな4インチドライバーで、澄み切った高音、生き生きとした中音、パワフルな低音を再現するゲーミングスピーカー。

ケーブル交換なしでPCケーブル、補助端子、ケーブルヘッドセットオーディオを切り替え可能なBluetoothを搭載。また、音量ダイヤルと便利なマルチファンクションボタン（ミュート、ヘッドセット、LEDの切り替え、Bluetoothペアリング用）を使用して、すべての重要な設定を簡単に調節できる。

マイク

Alias Pro：10%オフ

プログレードのXLR接続を採用したゲーミング、ブロードキャスト、ポッドキャスティング向け設計のマイクロフォン。他のマイクより最大3倍大きいカプセルで、幅広い声域を捕捉する。

また、XLRストリームミキサーが付属。ダイヤルとボタンは完全にマッピング可能で、入力はストリーミングに集中できる音楽などをフェードするために変更できる。