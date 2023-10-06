Arctic「P14 PWM PST(WHITE)」、「P12 PWM PST(WHITE)」
静圧重視のArctic製120mm/140mm冷却ファンに白色モデルが追加
2023年10月06日 13時00分更新
Arcticの冷却ファンに白色モデルが追加。ラインナップは140mm「P14 PWM PST(WHITE)」(1380円)と120mm「P12 PWM PST(WHITE)」(1180円)。秋葉原では、パソコンショップアーク、オリオスペック、ツクモパソコン本店、TSUKUMO eX.で本日6日から販売されている。
静圧重視のスペックでCPUクーラーやラジエーター増設に最適なファンのホワイトモデル。「PWM Sharing Technology」コネクターによるデイジーチェーン接続に対応するほか、PWM 5％時にファンの回転を停止する「0dBモード」も備える。
「P14 PWM PST(WHITE)」のスペックは回転数が200～1700rpm（PWM 5％時0rpm）、風量最大72.8CFM/123.76m3/h、静圧最大2.40mmH2O、最大ノイズ0.3Sone、本体重量194g、ファンケーブル長さ400mm。
「P12 PWM PST(WHITE)」のスペックは回転数が200～1800rpm（PWM 5％時0rpm）、風量最大56.3CFM/95.7m3/h、静圧最大2.20mmH2O、最大ノイズ0.3Sone、本体重量145g、ファンケーブル長さ350mmとなっている。