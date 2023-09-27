FRONTIER 30周年記念大会

アスキー主催のeスポーツ大会「FRONTIER CUP」、9月29日（金）19時配信開始！

豪華プロ選手出演、「スト6」採用のFRONTIER 30周年記念大会をおさらい！

文●ASCII

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FRONTIER CUP

「FRONTIER CUP -STREET FIGHTER 6- presented by ASCII【FRONTIER 30周年記念大会】」　許諾番号 2023-0158

　来たる2023年9月29日（金）に、アスキー主催のeスポーツ大会の第3弾「FRONTIER CUP -STREET FIGHTER 6- presented by ASCII【FRONTIER 30周年記念大会】」を開催します！　開始時間は19時予定で、戦いの様子はアスキーYouTubeチャンネルでご覧いただけます。

　FRONTIER CUP -STREET FIGHTER 6- presented by ASCII【FRONTIER 30周年記念大会】については、記事にて3回にわたって紹介しています。1回目は大会概要、2回目は出場選手について、3回目は視聴者プレゼントについての詳細を書いておりますので、気になる方はぜひチェックしてみてください！

1本目（大会概要）：「スト6」プロ選手8名による熱き戦い、FRONTIER 30周年記念大会を開催！
2本目（出場選手紹介）：アスキー主催の「スト6」採用FRONTIER 30周年記念大会は、出場選手がスゴイぞ！
3本目（視聴者プレゼント概要）：「スト6」推奨PCが当たる！ 優勝するプロ選手を予想しよう！ FRONTIER 30周年記念大会プレゼント詳細を発表

　それでは皆様、9月29日（金）の19時からの「FRONTIER CUP -STREET FIGHTER 6- presented by ASCII【FRONTIER 30周年記念大会】」、ぜひ楽しみにしていてください！

大会概要

・名称：FRONTIER CUP -STREET FIGHTER 6- presented by ASCII【FRONTIER 30周年記念大会】
・日時：2023年9月29日（金）19時開始（23時終了予定)
・イベント形式：オンライン
・配信方法：アスキーYouTubeチャンネル
・主催：株式会社角川アスキー総合研究所
・大会スポンサー：インバースネット株式会社（FRONTIER）
・協賛：菱洋エレクトロ株式会社
・運営協力：株式会社JCG
・優勝賞品：FRGLB760W/SF6『ストリートファイター6』推奨パソコン

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