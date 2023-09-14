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USB-C搭載、Proはチタンで軽量化！ iPhone 15徹底大特集 第35回

ESR、iPhone 15対応のMagSafe充電器と隠れスタンド付きスマホケース6種を発売

2023年09月14日 16時45分更新

文● ASCII

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　ESRは9月14日、iPhone 15に対応した3種類のMagSafe充電器や、隠れスタンド付きのiPhoneケース3種類を発売した。

iPhone 15 対応　MagSafe充電器の新製品3種

　新しいラインアップでは、従来の技術「CryoBoost」を搭載している。本体に内蔵した冷却ファンにより充電中のiPhoneの温度を低く保ち、充電速度を最大化させる。

　また、AppleのMade for MagSafe認証を取得した。MagSafeの互換モデル充電器が最大7.5w出力に制限されているのに対し、最大15w出力でiPhoneを急速かつ安全に充電できる。

【自宅用】Made for MagSafe & Made for Apple Watch認証取得　25W 3-in-1 ワイヤレス充電器 MagSafe + CryoBoost付き
価格：1万7499円
対応機種：iPhone 15／14／13／12シリーズ
　　　　　AirPods 2／3／Pro
　　　　　Apple Watch Series

【車載用】Made for MagSafe認証取得　15W 車載充電器 MagSafe + CryoBoost付き
価格：1万3399円
対応機種：iPhone 15／14／13／12

【トラベル用】Made for Apple Watch認証取得　3-in-1 トラベルワイヤレス充電セット（HaloLock）
価格：1万290円
対応機種：iPhone 15／14／13／12シリーズ
　　　　　AirPods 2／3／Pro
　　　　　Apple Watch Series

iPhone 15シリーズ対応 HaloLockケースの新製品3種

　スマホケースには、吸着力1500gの磁力を搭載しており、MagSafe充電時に強力に固定できる。さらに、折りたたんだ時にカメラのフレームに隠れるように配置された隠れスタンドによって、充電中も快適な角度で利用できる。

Classic ハイブリッドケース隠れスタンド付き（HaloLock）
価格：3199円～3499円
対応機種：iPhone 15／Plus／Pro／Pro Max

Armor タフケース隠れスタンド付き（HaloLock）
価格：3399円～4199円
対応機種：iPhone 15／Plus／Pro／Pro Max

Cloud ソフトケース隠れスタンド付き（HaloLock）
価格：3399円～3599円
対応機種：iPhone 15／Plus／Pro／Pro Max

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