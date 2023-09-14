SK hynix「SHPP41-500GM-2」、「SHPP41-1000GM-2」、2TB「SHPP41-2000GM-2」
手頃な価格で最高7000MB/sのNVMe SSDがSK hynixから登場
2023年09月14日 13時00分更新
SK hynixから、PCI Express 4.0対応NVMe M.2 SSD「Platinum P41」シリーズが発売された。ラインナップは、容量500GB「SHPP41-500GM-2」(7980円)と1TB「SHPP41-1000GM-2」(1万1380円)、2TB「SHPP41-2000GM-2」(1万7980円)。秋葉原では、パソコンショップアーク、パソコン工房 秋葉原本店、ツクモパソコン本店、TSUKUMO eX.で販売中だ。
転送速度がシーケンシャルリード最高7000MB/s、同ライト最高6500MB/s（500GBモデルは4700MB/s）というPCI Express 4.0対応NVMe M.2 SSD。SK hynix製の176層3D TLC NANDを採用し、書込耐性は最大1200TBW、MTBF150万時間。PCI Express 4.0対応NVMe M.2 SSDとしては限界の速度だが、価格は安めに設定されている。
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